Denize kıyısı olan illerde sel riski daha fazla

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - İklim değişikliğine bağlı olarak değişen yağış rejimi nedeniyle son zamanlarda sık sık meydana gelen sel olaylarının en çok denize kıyısı olan illerde görüleceği belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın ısınmasının iklim değişikliği olarak adlandırıldığını söyledi. Dünyanın ısınmasıyla daha fazla suyun buharlaştığını ve buna bağlı olarak da yağışların meydana geldiğini ifade eden Kurnaz, yağışların düşme şeklinin eskisinden farklı olduğunu vurguladı.

Eskiden yağış rejiminin daha düzenli olduğunu belirten Kurnaz, "Bundan sonra yağışlar kısa süreli sağanak şeklinde gelecek. Aynı miktarda su düşüyor ama yağışın şekli değişiyor. Bir ay içinde düşmesi beklenen yağışlar artık iki saatte düşecek. Bu durumlar artacak, buna bağlı olarak da ciddi felaketlerle karşılaşma ihtimalimiz artacak." dedi.

Kuraklığın süresi ve şiddetinin de uzadığını dile getiren Kurnaz, "Toprak iyice kuruyor, yağışı da çok kuru olduğu için ememiyor. Toprağı besleyen yağışların sık ama azar azar yağan yağışlar olması gerekiyor ne yazık ki biz o rejimden çıktık artık." diye konuştu.