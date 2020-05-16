Denize ve havuza girmek güvenli mi? Koronavirüs yüzmeyle bulaşır mı?

Kuzey Yarımküre, 2020 yazına koronavirüs salgınının gölgesinde girmeye hazırlanıyor.

Yapılan araştırmalar, koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmalarda, deniz suyundaki tuzun ve yoğunluğunun virüsün yaşamasına elverişli bir ortam sunmadığı, havuzlarda da başta klor olmak üzere kullanılan dezenfektan özelliğine sahip maddelerin virüsü etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Ancak bilim insanlarının ve kamu sağlığı uzmanlarını, plaj ve havuz kenarı gibi ortak alanlarda sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi daha çok kaygılandırıyor.

Salgın sırasında deniz, havuz ya da gölde yüzmenin güvenli olup olmadığı ve alınması gereken önlemlerle ilgili yapılan araştırmaları derledik.

KORONAVİRÜS SUDAN BULAŞIR MI?

Geçmişte yapılan araştırmalar, koronavirüs ailesine bağlı virüslerin oda sıcaklığındaki bir suyun içinde 12 saate kadar yaşadığını ortaya koyuyor.

Ayrıca, bilim insanları, koronavirüsün kanalizasyonla deniz, nehir ve göllere taşınabileceği uyarısı yapıyor.

Bununla birlikte, virüsün sudan bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor.