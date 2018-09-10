Denize yakıt boşaltılan geminin kaptanı, durumdan haberdar olmadıklarını söylemiş

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde, denize fuel oil bırakarak, kirliliğe neden olduğu belirlenen 'Harrier' isimli gemiyle ilgili TÜBİTAK'tan sonra armatör şirketin yabancı olması dolayısıyla uluslararası bağımsız firma tarafından da yeni araştırma yapılacağı belirtildi. Uluslararası deniz hukukuna göre, bu araştırmalar sonucu yakıtın bu gemiden akıtıldığının tekrar saptanmasıyla hem para cezasının hem de milyonlarca lirayı bulan temizleme masrafının armatörden ya da bağlı bulundukları sigorta şirketinden tahsil edileceği öğrenildi. Türkiye'den ayrıldıkları ortaya çıkan mürettebattan Hindistanlı gemi kaptanının ise şirkete verdiği ilk bilgide, yakıtın denize basılmasından haberdar olmadıklarını, bunun nasıl olduğunu bilmediklerini söylediği belirtildi.

Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, 30 Ağustos günü, denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin temizlenmesi için çalışma yapıldı. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı tamamen temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin tamamlanmasından sonra çalışmalar kara bölümüne taşındı.

Karadaki çalışmalara hala devam edilirken, kirliliğin kaynağının belirlenmesi için sürdürülen araştırma kapsamında, fuel oil olduğu anlaşılan yakıtın, Aliağa'daki gemi geri dönüşüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli gemiden akıtıldığı saptandı. TÜBİTAK'ta yapılan testler sonucu fuel oil olduğu anlaşılan yakıtın denize aktığı belirlenen gemi için firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL'lik idari para cezası kesildi. Geminin yabancı olan mürettebatının ise Türkiyle'den ayrıldığı anlaşıldı. Gemiye el koyulurken, giriş- çıkış yasaklandı.

YENİDEN ARAŞTIRMA YAPILACAK

Denizi ve sahili kirleten gemiyle ilgili TÜBİTAK'tan sonra armatör şirketin yabancı olması dolayısıyla uluslararası bağımsız firma tarafından yeni araştırma yapılacağı belirtildi. Uluslararası deniz hukukuna göre, bu araştırmalar sonucu yakıtın 'Harrier' isimli gemiden akıtıldığının bir kez daha saptanmasıyla hem para cezasının hem de milyonlarca lirayı bulan temizleme masrafının armatör ya da bağlı bulundukları sigorta şirketinden tahsil edileceği öğrenildi.

HİNT KAPTAN, BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞ

Öte yandan kirlilikle ilgili temizleme çalışmaları ve adli soruşturma sürdürülürken, savcılığın ifadesini almaya çalıştığı Hint gemi kaptanının, şirket yetkililerine olayla ilgili açıklama yaptığı belirtildi. Gemi kaptanının, yakıtın denize basılmasından haberdar olmadıklarını, bunun nasıl olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.

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