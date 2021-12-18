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  4. Denizi bulutlar kapladı hortum çıktı, o anlar böyle görüntülendi

Denizi bulutlar kapladı hortum çıktı, o anlar böyle görüntülendi

18.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de Doğu Akdeniz'in açıklarını bulutlar kaplarken devasa bir de hortum çıktı. O anlar bir balıkçı kaptanı tarafından görüntülendi.

Sabah saatlerinde Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçelerinin 12 mil açığının bulutlarla kaplanmasının ardından yağışla birlikte hortum çıktı.

15 DAKİKA BOYUNCA SÜRDÜ

Çıkan hortum kilometrelerce uzaktan görüntülenmesine rağmen büyüklüğü dikkat çekti. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. İlçelerin kıyısına doğru yönelen hortumun etkisini kaybetmesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

O ANLAR KAMERADA

O anları ise açıkta bulunan balıkçı teknesinin kaptanı Gültekin Işık cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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