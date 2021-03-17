Denizi kaplayan 'müsilaj', balıkçının kabusu oldu

Marmara Denizi’nin bir bölümü ile Çanakkale Boğazı'nda etkili olan müsilaj, köpüklü ve yapışkan oluşuyla vatandaşlarda çevre kirliliği endişesi yaratırken, balıkçıların kabusu haline geldi. Denize bırakılan ağlara yapışan müsilaj, balıkçıların avlanmasına engel oluyor. Teknelerin de filitrasyon ve pompa sistemlerine zarar veriyor.

'RÜZGARLARIN ETKİSİ FAZLALAŞTIĞINDA SONLANDIĞINI GÖRÜYORUZ'

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, 'müsilaj'ın biyolojik, kimyasal, fiziksel şartlar uygun olduğunda çeşitli organizmaların çoğalması sonucu orta çıkan doğal bir olay olduğunu söyledi. Son zamanlardaki iklimsel koşulların müsilajda çok etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Özellikle durgun hava şartlarında ve rüzgarın az olduğu durumlarda bu olayı yoğun olarak görüyoruz. Denizel sistemin bitkisel organizmaları fitoplanktonik organizmalar deniz suyu sıcaklığının yüksek olması, ilkbaharın gelmesiyle ve güneş ışığının da hem açı olarak dik gelmesi hem de günün uzun olması sebebiyle fotosentetik aktiviteyi organizmalarda artırıyor ve yoğun olarak çoğalmalarına sebep oluyor. Bu organizmalar çeşitli şekillerde strese girdiklerinde ya da besin elementleri sistemde az olduğunda çeşitli organik maddeler salgılıyorlar. Bunların birleşmesiyle de bu jelimsi, yapışkan oluşumlar meydana geliyor. Bunlar su kolonunda yüzeyden dibe doğru zaman zaman kurdele şeklinde oluşumlar olarak karşımıza çıkabiliyor. Çeşitli şekillerde akıntılar veya rüzgar vasıtasıyla yayılmış olarak görebiliyoruz. Rüzgarların etkisi arttığında yavaş yavaş bu olayın sonlandığını görüyoruz. Yaşanan doğal bir süreç" dedi.