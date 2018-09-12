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Denizi kirleten gemilere para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

Antalya Limanı'nda denizi kirlettiği tespit edilen iki kuru yük gemisine yaklaşık 222 bin lira idari para cezası verildi

Antalya'da, deniz kirliliğine yol açtıkları belirlenen iki gemiye toplam 221 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Antalya Limanı sahasında bağlı bulunan Marshall İslands bayraklı 24 bin 212 gross tonluk "Mother M" isimli kuru yük gemisinin kirli balast suyu, Panama Bayraklı "Rek Tıtan" isimli kuru yük gemisinin de sintinesini deşarj ederek kirliliğe neden olduğu tespit edildi.

Mother M'ye 131 bin 831 lira, Rek Tıtan'a ise 90 bin 53 lira olmak üzere toplam 221 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.

Akdeniz'in mavi kalması için konuya duyarlılık gösteren vatandaşların deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini, 249 52 00 numaralı telefona bildirebileceği kaydedildi.

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