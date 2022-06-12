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  4. Denizi kirleten gemiye ağır fatura! 4 milyon 315 bin 898 TL para cezası kesildi

Denizi kirleten gemiye ağır fatura! 4 milyon 315 bin 898 TL para cezası kesildi

12.06.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit Körfezi'nde kirliliğe sebep olan Liberya bandıralı gemiye 4 milyon 315 bin 898 TL para cezası kesildi. Cezai işlemin ardından ekipler, denizi temizledi.

Denizi kirleten gemiye ağır fatura! 4 milyon 315 bin 898 TL para cezası kesildi

İzmit Körfezi’ni kirleten Liberya bandıralı gemi, ekipleri harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, rutin denetimler sırasında motor yağ varillerinin iskeleye vurup patlamasından dolayı iskelede ve denizde kirlilik oluştuğunu fark etti.

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Hemen harekete geçen ekipler, önlem alarak denizi ve iskeleyi temizledi. Kirliliğe sebep olan Archagelos Mıcheal isimli Liberya bandıralı gemiye ise Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 4 milyon 315 bin 898 TL para cezası kesildi.

(İHA)

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