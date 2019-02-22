Denizi kirleten tesislere 2 yılda 12 milyon lira ceza

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denizlerde kirliliğin tespit edildiği alanların nehir ağızları, yoğun sanayi, kentleşme ve turizmin yer aldığı alanlar olduğunu belirterek, "2017 yılında denizlerimizi kirlettiği tespit edilen 124 tesise 7 milyon 147 bin lira, 2018 yılında 80 tesise 4 milyon 852 bin lira para cezası uygulanmıştır. Son iki yılda para cezası uygulanan tesis sayısı 204, faaliyeti durdurulan tesis sayısı 5'tir." dedi.

Kurum, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, denizlerin kirletilmesi ve sorumlulara uygulanan cezai işlemlere ilişkin yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (DEN-İZ) ile Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve Boğazlar olmak üzere, tüm denizlerde meydana gelen kirliliğin ulusal mevzuat, uluslararası sözleşmeler ve AB direktifleri çerçevesinde izlendiğini belirtti.

Kirlilik parametrelerinin sediman ve biyotada zamansal yöneliminin tespiti ve kirliliğin önlenmesi için alınan önlemlerin etkinliğinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğunun değerlendirmesinin yapıldığını aktaran Kurum, 2017 yılı izlemeleri ile geçen yıla ilişkin kış ve yaz izleme seferlerinin tamamlandığını, 2018 yılına ilişkin analiz ve değerlendirmelerin ise devam ettiğini bildirdi.