HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizi olmayan Diyarbakır’da tekne mahsur kaldı

Denizi olmayan Diyarbakır’da tekne mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da tır üstünde bulunan bir tekne, alt geçitte mahsur kaldı.Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Seyrantepe alt geçidinde meydana geldi.

Diyarbakır’da tır üstünde bulunan bir tekne, alt geçitte mahsur kaldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Seyrantepe alt geçidinde meydana geldi. Tır dorsesi üzerinde Antalya’ya gönderilen tekne, şoförün yüksekliği ayarlayamaması sonucu köprüye sıkıştı. Bölgede saatlerce mahsur kalan tır ve tekne, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Trafik ekiplerince yolun bir süre kapatılmasının ardından tır, geri giderek alt geçitten çıkıp yoluna devam etti.
Bu sırada çoğu ilk defa tekne gören vatandaşlar durumu cep telefonları ile kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
6 yaşındaki kız çocuğuna tacizle ilgili yeni gelişme! 6 yaşındaki kız çocuğuna tacizle ilgili yeni gelişme!
Borsa İstanbul'da gong şişecam için çaldıBorsa İstanbul'da gong şişecam için çaldı
1/
En Çok Okunan Haberler
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Adana'da üç gün hastalığı paniği! Büyükşehirden açıklama
Bir ilde üç gün hastalığı paniği, vatandaşlar endişeli! Büyükşehirden açıklama
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 26 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Yazar Beki İkala Erikli’yi öldürmüştü! Sinem Koç'un cezası belli oldu
Yazar Beki İkala Erikli’yi öldürmüştü! Cezası belli oldu
Sıpaya eziyet görüntüleri sosyal medyada olay oldu! İşte cezası
Sıpaya eziyet görüntüleri sosyal medyada olay oldu!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.