Denizi olmayan ilde şaşkına çeviren görüntü! 50 liradan satacaklar "Yakından bakınca..."

Denizi olmayan Şanlıurfa'da balık almak üzere bir balık tezgahına yönelen vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların karşı karşıya kaldığı ilginç görüntü ise tezgahta sergilenen 100 kiloluk köpek balığı oldu. Pek çoğu hayatında ilk defa köpek balığı gördüğü için köpek balığına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, defalarca dokunup bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Bu kadar yakından bir köpek balığını görmenin çok tuhaf bir duygu olduğunu söyleyen vatandaşlar, Şanlıurfa’da çok alışkın olmadıkları bir durum olduğunu belirtti. Köpek balığına yakından bakınca çok garip göründüğünü söyleyen Mustafa Demirkan, “Denizde çok ama buraya gelince ilginç oldu. Yakından bakınca daha farklı oluyor” şeklinde konuştu.

"GÖRMEYE ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR ŞEY"

Köpekbalığını görünce çok şaşırdıklarını söyleyen Ahmet Deniz, “Ben zaten buralı değilim, şehir dışında kalıyorum. Ben gelip görmek istedim. Biraz şaşırdık. çünkü görmeye alışık olmadığımız bir şey” dedi.

"KİLOSUNU 50 TL'DEN SATACAĞIZ"

Balıkçı Cemal Yener, "Bu köpek balığı İskenderun sahillerinde yakalandı. Elimizden geldiğinde Urfa’ya bütün çeşitleri getirmek istiyoruz. Urfalılar da biraz bu ciğeri, kebabı bırakıp balığa yönelseydi daha güzel olacaktı. İlgi odağı oldu. Çocuklar gelip fotoğraf çektirdiler. Urfa’ya güzel bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Bu balığın kilosunu 50 Türk lirasından satacağız. Kanser tedavisine iyi geliyor” diye konuştu. (İHA)



