Denizin dibinden çıkarıldı... Neler var neler: Bebek arabasından cep telefonuna kadar her şey var!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Deniz dibinden çıkanlar hayretle karşılandı.

Göcek Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından Osmanağa ve Ayten koylarında gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine Akdeniz Koruma Derneği de destek verdi.

ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yaklaşık 2 saat süren temizlikte denizden mangal, cam, plastik şişe, halı, plastik kasa, teneke kutu, zincir, halat, bebek arabası, çöp kutusu, sandalye, elektronik malzeme, su boruları, boya kutuları, halı, battaniye ve cep telefonundan oluşan 300 kilogram atık çıkarıldı.

Dalgıçlar tarafından deniz dibinden çıkartılan atıklar, farkındalık yaratmak ve vatandaşların dikkatini çekmek için Göcek Meydanı'nda sergilendi. (AA)

