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  4. Denizin dibinden çıkarıldı... Neler var neler: Bebek arabasından cep telefonuna kadar her şey var!

Denizin dibinden çıkarıldı... Neler var neler: Bebek arabasından cep telefonuna kadar her şey var!

10.06.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından yapılan deniz dibi temizliğinde, denizden çıkanlar şaşkına çevirdi. Atıklar, Göcek Meydanı'nda sergilendi.

Denizin dibinden çıkarıldı... Neler var neler: Bebek arabasından cep telefonuna kadar her şey var!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Deniz dibinden çıkanlar hayretle karşılandı.

Göcek Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından Osmanağa ve Ayten koylarında gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine Akdeniz Koruma Derneği de destek verdi.

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ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yaklaşık 2 saat süren temizlikte denizden mangal, cam, plastik şişe, halı, plastik kasa, teneke kutu, zincir, halat, bebek arabası, çöp kutusu, sandalye, elektronik malzeme, su boruları, boya kutuları, halı, battaniye ve cep telefonundan oluşan 300 kilogram atık çıkarıldı.

Dalgıçlar tarafından deniz dibinden çıkartılan atıklar, farkındalık yaratmak ve vatandaşların dikkatini çekmek için Göcek Meydanı'nda sergilendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye
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