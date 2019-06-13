Denizin dibinden sandalye ve lavabo çıktı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da dip temizliği yapan dalgıçlar, aralarında sandalye ve lavabonun da olduğu çok sayıda atığı denizden çıkardı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, belediye ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 6 dalgıç deniz dibi temizliği yaptı.

Yaklaşık bir saat süren temizlik çalışmasında denizden araç lastiği, sandalye, lavabo, tabak, bardak, plastik, cam ve evsel atık çıkarıldı.

Belediye Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yaşadığı çevreye, doğaya sahip çıkması gerektiğini aktararak, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirten Taşkın, Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarına teşekkür etti.

Etkinlikte çıkartılan atık malzemeler, gün boyunca sahilde sergilenecek.

