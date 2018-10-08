Şelaleye girdi, bulduğuna inanamadı!

Ülkenin farklı sularında yaptığı çekimlerle yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan Youtube ünlüsü, bakın son deneyiminde neler yaşamış...
Suyun dibinden bakın ne buldu
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ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine yaklaşınca ise kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki onu gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi.
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Olayın kahramanı Man+River!
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YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatan fenomen, yaşayacaklarından habersiz suya dalıyor.
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Çevreyi görmekte zorlanan Man+River, şelalede ilerleyebilmek için dedektörden yardım alıyor.
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Dedektör sayesinde fark edemediği metalleri bir bir bulan Man+River, suyun dibinde ilerledikçe keşifler yapmaya başlıyor.
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Peki suyun dibinden neler çıkıyor dersiniz?
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Bu da dalgıcın bulduğu eşyaları koyduğu minik sepeti...
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Uzaktan yüzüğe benziyor ama...
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Eline aldığında işin aslının öyle olmadığını fark ediyor.
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Güneş gözlüğü... Kim bilir nasıl düştü!
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Başka bir gözlük daha!
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Ve dalgıcı en çok şaşırtan eşya kumun altında gizlenmiş halde duruyor. Sakince kumu temizliyor.
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Biraz daha dikkatlice bakınca... Evet bir telefon!
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iPhone 6 Plus veya iPhone 7 Plus olabilir...
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Telefon su geçirmez kılıfı takılı halde düştüğünden dalgıç şüpheleniyor!
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Dalgıç önce karaya çıkıyor ve...
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Topladığı ne varsa önüne tek tek koyuyor.
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Madeni paralar...
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Sizce ne olabilir?
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Ve iPhone 6S Plus... Evet model buymuş!
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Hala kılıfın içinde...
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Şimdi de iPhone'u hemen bilgisayara bağlayıp çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor.
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Ve evet... Ekrana ilk görüntü geldi bile! Neredeyse 9 aydır şelalenin dibinde duran iPhone'a kılıfı sayesinde hiçbir şey olmamış!
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Şimdi de dalgıç, etik olanı yapıyor ve ekran kilidi bulunmayan telefonu açıp sahibinin numarasını buluyor.
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Sahibini arayıp telefonu bulduğunu söylüyor.
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