Şelaleye girdi, bulduğuna inanamadı!

1 / 32

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine yaklaşınca ise kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki onu gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi.