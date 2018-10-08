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Şelaleye girdi, bulduğuna inanamadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 07:23 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan sosyal medya fenomeni dalgıç, zaman zaman denizde keşfe çıkıyor.

Ülkenin farklı sularında yaptığı çekimlerle yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan Youtube ünlüsü, bakın son deneyiminde neler yaşamış...

Suyun dibinden bakın ne buldu

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ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine yaklaşınca ise kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki onu gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi.
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Olayın kahramanı Man+River!
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YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatan fenomen, yaşayacaklarından habersiz suya dalıyor.
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Çevreyi görmekte zorlanan Man+River, şelalede ilerleyebilmek için dedektörden yardım alıyor.
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Dedektör sayesinde fark edemediği metalleri bir bir bulan Man+River, suyun dibinde ilerledikçe keşifler yapmaya başlıyor.
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Peki suyun dibinden neler çıkıyor dersiniz?
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Bir adet çakı
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25 cent
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Bu da dalgıcın bulduğu eşyaları koyduğu minik sepeti...
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Uzaktan yüzüğe benziyor ama...
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Eline aldığında işin aslının öyle olmadığını fark ediyor.
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Güneş gözlüğü... Kim bilir nasıl düştü!
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Başka bir gözlük daha!
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Ve dalgıcı en çok şaşırtan eşya kumun altında gizlenmiş halde duruyor. Sakince kumu temizliyor.
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Biraz daha dikkatlice bakınca... Evet bir telefon!
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Hem de iPhone!
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iPhone 6 Plus veya iPhone 7 Plus olabilir...
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Telefon su geçirmez kılıfı takılı halde düştüğünden dalgıç şüpheleniyor!
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Ya çalışıyorsa?
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Dalgıç önce karaya çıkıyor ve...
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Topladığı ne varsa önüne tek tek koyuyor.
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Bıçak..
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Bileklik...
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Madeni paralar...
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Sizce ne olabilir?
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Ve iPhone 6S Plus... Evet model buymuş!
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Hala kılıfın içinde...
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Şimdi de iPhone'u hemen bilgisayara bağlayıp çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor.
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Ve evet... Ekrana ilk görüntü geldi bile! Neredeyse 9 aydır şelalenin dibinde duran iPhone'a kılıfı sayesinde hiçbir şey olmamış!
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Şimdi de dalgıç, etik olanı yapıyor ve ekran kilidi bulunmayan telefonu açıp sahibinin numarasını buluyor.
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Sahibini arayıp telefonu bulduğunu söylüyor.
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Ve kavuşma anı!
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iPhone deniz cep telefonu

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