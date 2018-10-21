HABER

"Denizin kırmızı etli balığı"na rağbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 12:29 | Son Güncelleme

"Denizin kırmızı etli balığı" olarak bilinen, yaşanan bolluk dolayısıyla 1 kilo 400 grama kadar çıkan ağırlıklarıyla tanesi 10-15 liradan satılan iri palamut, 4 kişilik aileyi rahatlıkla doyuruyor - Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz: - "Balıkçılıkta oldukça iyi bir dönem geçiriyoruz"

ÇANAKKALE/BALIKESİR (AA) - "Denizin kırmızı etli balığı" olarak bilinen palamut, ucuzluğu ve protein değeriyle hemen her sofrada beğeniyle tüketiliyor.

Ağırlığı 1 kilo 400 grama kadar ulaşan iri palamudu 15 liradan alan 4 kişilik bir aile rahatlıkla doyabiliyor. Uygun fiyatıyla palamut, ucuz protein olarak dikkati çekiyor.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine, palamutta verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Özkurnaz, sezona girildiğinde 35 liradan satılan palamudun tanesinin, bugünlerde 10-15 lira aralığında alıcı bulduğunu söyledi.

Bu rakamlarla dar gelirli 4 kişilik bir ailenin 15 liraya rahatlıkla kaliteli protein alabildiğini vurgulayan Özkurnaz, "Balıkçılıkta oldukça iyi bir dönem geçiriyoruz. Kırmızı ve beyaz etle kıyasladığımızda 4 kişilik bir aile palamut ile bir öğünü geçirebilir. Yani akşam balıkhaneden tek bir palamut alan ailemiz hem ekonomik bir yemek yiyecek hem de vücudun ihtiyacı olan tüm gereksinimi bu sayede alacaktır." dedi.

Çanakkale Balık Hali esnafı Tuncay Dinç, palamuttaki bolluğun herkesi sevindirdiğini ifade etti.

Kırmızı etin fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Dinç, "Kırmızı ve beyaz et pahalı olduğu için ekonomik açıdan vatandaşlar bu süreçte daha çok palamudu tercih ediyor. Hem ucuz, hem güzel, hem lezzetli. Bu ucuzluk her zaman bulunmaz." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Doğuş Tunç ise bu yıl palamut bolluğu sayesinde vatandaşın yüzünün güldüğünü kaydetti.

Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını belirten Sedat Sarıoğlu, göç balığı palamudun çiftliklerde yetiştirilemediğini vurgulayarak, "Gönül rahatlığıyla alıp tüketebileceğimiz bir canlı. Katkı maddesi yok, yem yok. Tertemiz mis gibi balık." ifadesini kullandı.

PARTNERŞehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!Şehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!
Patronunun attırdığı imza kabusu oldu! 'Üzüntümden kanser oldum' Patronunun attırdığı imza kabusu oldu! 'Üzüntümden kanser oldum'
Su Tavuğu'nu avcılar vurdu, öğrenciler veterinere yetiştirdiSu Tavuğu'nu avcılar vurdu, öğrenciler veterinere yetiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Çanakkale palamut

En Çok Okunan Haberler

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

İlginizi Çekebilir

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)

Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)

Patronunun attırdığı imza kabusu oldu! 'Üzüntümden kanser oldum'

Patronunun attırdığı imza kabusu oldu! 'Üzüntümden kanser oldum'

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.