Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Liman ve sahillere terk edilmiş batık veya yarı batık durumda olan hayalet gemiler teker teker sökülme işlemleri devam ediyor. Zeytinburnu açıklarında büyük bir kısmı batmış halde olan 'Bereket' adlı gemi söküm işlemleri için deniz üzerin vinç kuruldu.