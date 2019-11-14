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Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 14:43 | Son Güncelleme

Marmara denizine tekneyle balık tutmak için açılan balıkçı, fenalık geçirince sahil güvenlik personeli tarafından alınarak hemen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.Yalova’nın Armutlu ilçesinden balıkçı teknesiyle Marmara denizine balık tutmak için açılan Erkan Hamamcı, kıyıdan 11 mil açıkta denizde fenalık geçirdi.

Marmara denizine tekneyle balık tutmak için açılan balıkçı, fenalık geçirince sahil güvenlik personeli tarafından alınarak hemen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
Yalova’nın Armutlu ilçesinden balıkçı teknesiyle Marmara denizine balık tutmak için açılan Erkan Hamamcı, kıyıdan 11 mil açıkta denizde fenalık geçirdi. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Balıkçı teknesinin bulunduğu alana hareket eden ekipler, kısa sürede fenalaşan Hamamcı’yı alarak Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi. Burada daha önceden haber verilmesi üzerine hazır bekleyen 112 ekipleri hastaya müdahale ederek Mudanya Devlet Hastanesine kaldırdı.

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