Denizin üstünde dev hologram şovu!

Teknolojide son yıllarda yaptığı atılımla büyük bir sıçrama gerçekleştiren Çin, yeni bir gösteride de bu yönünü gösterdi. Çinlilerin bu son marifeti denizin üzerinde hologram görüntüsü oluşturmak oldu. İşte sosyal medyada ilgiyle izlenen o görüntü.



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