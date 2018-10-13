HABER

Denizin üstünde dev hologram şovu!

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2018 13:05 | Son Güncelleme

Çin'de deniz üzerinde gerçekleştirilen hologram şovu, ilginç görüntülere sahne oldu.

Teknolojide son yıllarda yaptığı atılımla büyük bir sıçrama gerçekleştiren Çin, yeni bir gösteride de bu yönünü gösterdi. Çinlilerin bu son marifeti denizin üzerinde hologram görüntüsü oluşturmak oldu. İşte sosyal medyada ilgiyle izlenen o görüntü.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Helikopter böyle düştüHelikopter böyle düştü
Tavandan yılan düştüTavandan yılan düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Hologram

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Helikopter böyle düştü

Helikopter böyle düştü

Tavandan yılan düştü

Tavandan yılan düştü

Meraklı kedinin hesap edemediği sonu

Meraklı kedinin hesap edemediği sonu

Siz ne güzelsiniz öyle!

Siz ne güzelsiniz öyle!

Adamın çakal yavrusuyla muhabbeti izleyenleri gülümsetti

Adamın çakal yavrusuyla muhabbeti izleyenleri gülümsetti

Sosyal medya Boston Dynamics robotunun inanılmaz performansını konuşuyor

Sosyal medya Boston Dynamics robotunun inanılmaz performansını konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.