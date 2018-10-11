"Denizin Yıldızları Kariyer Günleri"

Etkinliğin birinci gününde, "Türk Denizciliğinin Yarını" açık oturumunda Türk denizcilerinin gelecek dönemlerde karşılaşacağı sorunlar ve bu sorunlara karşı alınması gereken önlemler konuşulacak. "Denizciliğin Geleceği" başlıklı ilk günün son oturumunda ise gemi ve deniz teknolojilerindeki yenilikler ve teknik gelişmeler Entech&Semar, Karadeniz Holding, MAN, ABB şirketleri tarafından anlatılacak.

Denizcilik sektörünün geleceği, mühendislik alanındaki gelişmeler, sektörün öğrencilerden beklentileri gibi konuların ele alınacağı etkinlikte uzakyol deniz stajından dönen son sınıf öğrencilerinin gemide çektikleri fotoğraflardan oluşan, "Denizden Fotoğraf Sergisi" de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Üniversitenin Gemi ve Denizcilik Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 7'inci kez ilgilileriyle buluşacak etkinlik, Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Oditoryumu'nda düzenlenecek.

İkinci günü "Kuru Yük Oturumu"yla başlayacak olan etkinlikte, Pearl Naval, İnce Denizcilik ve Active Shipping şirketlerinin yetkililerince, katılımcılara sektör hakkında bilgi verilecek. Daha sonra, "Konteyner Oturumu"nda Ozra Denizcilik, "Tanker Oturumu"nda ise Beşiktaş Denizcilik, Borealis Denizcilik ve YaSa da sektördeki durumu paylaşarak son gelişmeleri aktaracak.

Ayrıca, Omikron Crew Management ekibi "Crew Management Oturumu"nda, "Yabancı firmalarda çalışmak" ve "Yabancı çalışanlarla iletişim" konularında katılımcıları bilgilendirecek. Etkinliğin son oturumuna ise bakım ve onarım sektörünü temsilen Entech&Semar, MAN, Wartsila ve İlkfer Grup katılacak.

