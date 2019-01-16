Denizin yükseldiği sahildeki çay bahçesinde yangın

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahile sıfır noktada bulunan çay bahçesinde sabaha karşı yağışlı havada çıkan yangın, denizin taşması sonucu oluşan su birikintisinin içerisinde güçlükle söndürülebildi. Doğu Akdeniz’i etkisi altına alan yağış ve fırtınanın etkili olduğu İskenderun sahilindeki Teysir Çay Bahçesi'nde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında mutfak ile ön kısımdaki hediyelik eşya satışı yapılan bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda tüm alanı saran alevler çatıyı, masa sandalyeyi ve ön kısımdaki hediyelik eşya satışı yapılan bölümü tamamen kapladı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, geceden itibaren etkili olan yağış ve denizin taşması sonucu oluşan su birikintisi nedeniyle yangına güçlükle ulaşabildi. Bir taraftan alevlere teslim olan tesis, diğer yandan yağan yağmur ve taşan denizin oluşturduğu su birikintisinin çalışmalarını güçleştirdiği itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrası yangını kontrol altına alabildi.

