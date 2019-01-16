HABER

Denizin yükseldiği sahildeki çay bahçesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 18:35 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahile sıfır noktada bulunan çay bahçesinde sabaha karşı yağışlı havada çıkan yangın, denizin taşması sonucu oluşan su birikintisinin içerisinde güçlükle söndürülebildi.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahile sıfır noktada bulunan çay bahçesinde sabaha karşı yağışlı havada çıkan yangın, denizin taşması sonucu oluşan su birikintisinin içerisinde güçlükle söndürülebildi. Doğu Akdeniz’i etkisi altına alan yağış ve fırtınanın etkili olduğu İskenderun sahilindeki Teysir Çay Bahçesi'nde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında mutfak ile ön kısımdaki hediyelik eşya satışı yapılan bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda tüm alanı saran alevler çatıyı, masa sandalyeyi ve ön kısımdaki hediyelik eşya satışı yapılan bölümü tamamen kapladı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, geceden itibaren etkili olan yağış ve denizin taşması sonucu oluşan su birikintisi nedeniyle yangına güçlükle ulaşabildi. Bir taraftan alevlere teslim olan tesis, diğer yandan yağan yağmur ve taşan denizin oluşturduğu su birikintisinin çalışmalarını güçleştirdiği itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrası yangını kontrol altına alabildi.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandıKarabük'te 2 katlı ahşap ev yandı
Fırtınada uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulduFırtınada uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.