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Denizkestanesine dikkat! Kayaların arasında dikenleri kopmuş durumda bulunuyor

01.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küresel ısınma ve Süveyş Kanalı’nın derinleşmesi nedeniyle Akdeniz’i istila eden balık türlerinin kıyıları terk ederek daha derinlere çekildiğini bildirdi. Canlı denizkestanelerinin kıyılarda bulunduğunu belirten Gökoğlu, ''Kayaların arasında dikenleri kopmuş durumda bulunuyor. Yani insanlarımız için daha az bir risk oluşturuyor'' açıklamasında bulundu.

Denizkestanesine dikkat! Kayaların arasında dikenleri kopmuş durumda bulunuyor

Antalya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kötü hava koşulları sonucu oluşan dev dalgaların deniz yaşamını nasıl etkilediğini anlatan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ”Etkili olan fırtınadan sonra dalışlar gerçekleştirdik. Dalışlarda gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi de özellikle falezlerin altında bulunan kayaların içlerinde çöplerin daha derine doğru gittiğini gördük. Kaya araları temizlenmiş. Bu temizleme bol miktarda metal aksamı ortaya çıkarmış. Bilindiği üzere falezlerin olduğu yerlerde çok miktarda metaller var. Metal kirliliği ortaya çıkmış. Bunun haricinde fırtına nedeni ile zehirli ve dikenli kızıl denizkestanesinin dikenlerinin kırıldığını adeta tıraşlandığını gördük. Kıyı kesimlerde daha fazlaydı sanırım daha derine çekildiler. Ya da fırtına öldürdü yok etti” sözlerine yer verdi.

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''KIYIYI TERK EDİP, DERİNE DOĞU ÇEKİLMİŞLER''

Canlı denizkestanelerinin kıyılarda bulunduğunu belirten Gökoğlu, “Kayaların arasında dikenleri kopmuş durumda bulunuyor. Yani insanlarımız için daha az bir risk oluşturuyor. Batma riski çok düşük. Antalya körfezinde Kızıldeniz’den gelen istilacı balık türü bizim tespit ettiğimiz 67’dir. En son kırmızı lagosu bildirdik. Bununla 67 oldu. Fırtına ve soğuk iklim nedeni ile kıyılarda bulunan özellikle balon balıkları ve aslan balıklarının daha derin sıcak sulara doğru kaydığını gördük. Kıyıyı terk etmişler derine doğru çekilmişler. Süveyş kanalı açık olduğu sürece bu türlerin artmasını bekliyoruz. Yeni türler gelecektir. Örneğin zehirli bir tür daha var yayın balığı türü; İskenderun ve Mersin körfezinde görüldü. Biz burada Antalya körfezinde görmedik. Bugün yarın görürüz diye bekliyoruz” dedi.

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Suyun soğumasının istilacı balıkların fizyolojisini de düşürdüğünü belirten Gökoğlu, “beslenme eskisi gibi olmayacak. Bunun mutlaka faydası olacaktı. Balon ve aslan balığı daha az besleneceği için yerli türler üzerindeki baskı azacaktır” açıklamasını yaptı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz balon balığı
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