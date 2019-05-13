HABER

'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

MİLLİ SİLAHLAR KULLANILACAK Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı 'Deniz Kurdu-2019', bugün başladı.

'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (2)

MİLLİ SİLAHLAR KULLANILACAK
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı 'Deniz Kurdu-2019', bugün başladı. 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ile 25 bin 900 personelin görev yapacağı tatbikatta, yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratli su üstü ve hava atışları yapılacak.
'Deniz Kurdu-2019', 13-25 Mayıs tarihlerinde Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nca Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde gerçekleştirilecek.
Gölcük Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Poyraz Limanı'nda seyir öncesi firkateyn, korvet ve hücumbotlara Türk bayrağı çekildi. Tatbikat kapsamında gemiler ileri harekete geçti, asimetrik tehdit altında liman çıkış faaliyeti icra edildi. Gölcük Poyraz Limanı'ndan 5 firkateyn, 2 korvet ve 4 hücumbot saat 09.00'da limandan tatbikat bölgesine gitmek üzere seyre çıktı.
Deniz Kurdu-2019 tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini arttırmayı hedefliyor. Türk Deniz Kuvvetleri’nin son dönemdeki en büyük tatbikatlarından biri olan Deniz Kurdu'nda yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratli su üstü ve hava atışları yapılacak. Gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracı ile atışlar, Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS) ve Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) güdümlü mermi atışları, mayın imhası, fiili atışlar ile Sualtı Taarruz Komandoları (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) Komandoları tatbikata katılacak.
131 GEMİ, 57 UÇAK, 33 HELİKOPTER, 25 BİN 900 PERSONEL GÖREV YAPACAK
Tatbikata; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetler Komutanlığı'ndan deniz harekatına taktik hava desteği F-16 ve F-14 uçakları ile Hava İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçakları katılacak. Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan Özel Kuvvet Tileri ve UH-60 Helikopterleri, Sahil Güvenlik Komutanlığından Arama Kurtarma Korvetleri, Sahil Güvenlik Botları, Karakol Uçakları ve Sahil Güvenlik helikopterleri olmak üzere 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ile 25 bin 900 personel görev yapacak.

Ergün AYAZ/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)

FOTOĞRAFLI

'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (2)'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (2)'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (2)'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (2)

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
ABD’de bir camide yangın çıktıABD’de bir camide yangın çıktı
Evin bahçesine giren yılan korkuttuEvin bahçesine giren yılan korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.