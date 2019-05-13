'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (2)

MİLLİ SİLAHLAR KULLANILACAK

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı 'Deniz Kurdu-2019', bugün başladı. 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ile 25 bin 900 personelin görev yapacağı tatbikatta, yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratli su üstü ve hava atışları yapılacak.

'Deniz Kurdu-2019', 13-25 Mayıs tarihlerinde Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nca Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde gerçekleştirilecek.

Gölcük Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Poyraz Limanı'nda seyir öncesi firkateyn, korvet ve hücumbotlara Türk bayrağı çekildi. Tatbikat kapsamında gemiler ileri harekete geçti, asimetrik tehdit altında liman çıkış faaliyeti icra edildi. Gölcük Poyraz Limanı'ndan 5 firkateyn, 2 korvet ve 4 hücumbot saat 09.00'da limandan tatbikat bölgesine gitmek üzere seyre çıktı.

Deniz Kurdu-2019 tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini arttırmayı hedefliyor. Türk Deniz Kuvvetleri’nin son dönemdeki en büyük tatbikatlarından biri olan Deniz Kurdu'nda yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratli su üstü ve hava atışları yapılacak. Gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracı ile atışlar, Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS) ve Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) güdümlü mermi atışları, mayın imhası, fiili atışlar ile Sualtı Taarruz Komandoları (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) Komandoları tatbikata katılacak.

131 GEMİ, 57 UÇAK, 33 HELİKOPTER, 25 BİN 900 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Tatbikata; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetler Komutanlığı'ndan deniz harekatına taktik hava desteği F-16 ve F-14 uçakları ile Hava İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçakları katılacak. Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan Özel Kuvvet Tileri ve UH-60 Helikopterleri, Sahil Güvenlik Komutanlığından Arama Kurtarma Korvetleri, Sahil Güvenlik Botları, Karakol Uçakları ve Sahil Güvenlik helikopterleri olmak üzere 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ile 25 bin 900 personel görev yapacak.