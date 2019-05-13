HABER

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:31 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen tatbikat kapsamında, 5 fırkateyn, 2 korvet ve 4 hücumbot, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığından ayrıldı

KOCAELİ (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 kapsamında, 5 fırkateyn, 2 korvet ve 4 hücumbot, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığından ayrıldı.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında, seyre çıkacak gemilere saat 08.00'de Türk bayrağı çekilmesiyle tatbikat başlatıldı.

Gemiler, daha sonra ileri harekete geçti. Asimetrik tehdit altında liman çıkışı faaliyeti icra edildi.

Tatbikata katılan 5 fırkateyn, 2 korvet ve 4 hücumbot, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığından ayrıldı.

Genelkurmay Başkanlığı yıllık tatbikat programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanarak Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen Denizkurdu 2019, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda üç denizde icra edilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, geniş katılımlı, gelişmiş kriz, gerginlik ve harp dönemi senaryolarına istinaden, stratejik ve operatif seviyedeki Denizkurdu Tatbikatı'nı icra edecek.

Komutanlık bağlısı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmanın amaçlandığı tatbikata, dünyanın gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri katılım yüzdesiyle iştirak ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son dönemdeki en büyük tatbikatlarından Denizkurdu'na, envanterindeki 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personel katılıyor.

Birlik ve gemilerin üs ile limanlardan hareketleriyle başlayan tatbikatta, 17 Mayıs'a kadar temeli deniz nevilerine yönelik su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, amfibi harekat, mayın harbi, elektronik harbi, denizde denetim harekatı ve denizaltıdan personel kurtarma eğitimlerini içeren harekata hazırlık eğitimleriyle fiili atışlar gerçekleştirilecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından taktik hava gayreti, havadan ihbar kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz helikopterleri ve genel maksat helikopterlerinin de iştirakiyle tatbikatta, müşterek eğitimler ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı kıyı birliklerince görev fonksiyonlarına yönelik eğitimler icra edilecek.

- "Yüksek süratli su üstü ve hava dronlarına atışlar icra edilecek"

Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleriyle yüksek süratli su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracıyla atışlar, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları başta olmak üzere birçok atış ve eğitim yapılacak.

Tatbikatta, 17-21 Mayıs'ta Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun safhası icra edilecek.

Tatbikat hitamında, 21-24 Mayıs'ta Hopa'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak edecek 85 gemi tarafından 31 yurt içi, 2 yurt dışı liman ziyareti yapılacak, gemiler halkın ziyaretine açılacak ve şehit aileleri ile gaziler ağırlanacak.

Deniz canlıları ve yaşadıkları çevrenin korunması için her türlü tedbirin alındığı tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Görselliği muhteşem ancak rekolteyi düşürüyor Görselliği muhteşem ancak rekolteyi düşürüyor 
Çocukları için mermer fabrikasındaki işini bıraktıÇocukları için mermer fabrikasındaki işini bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizkurdu Denizkurdu 2019 Tatbikatı Gölcük Kocaeli Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den İstanbul zirvesi!

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Kazdağları'nda bahar güzelliği

Kazdağları'nda bahar güzelliği

Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Öğretmenin Karadeniz usulü bidon teknesi

Gören şaşıp kalıyor! Balığa bidonla çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.