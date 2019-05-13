Denizkurdu-2019 Tatbikatı

KOCAELİ (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 kapsamında, 5 fırkateyn, 2 korvet ve 4 hücumbot, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığından ayrıldı. Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında, seyre çıkacak gemilere saat 08.00'de Türk bayrağı çekilmesiyle tatbikat başlatıldı. Gemiler, daha sonra ileri harekete geçti. Asimetrik tehdit altında liman çıkışı faaliyeti icra edildi. Tatbikata katılan 5 fırkateyn, 2 korvet ve 4 hücumbot, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığından ayrıldı. Genelkurmay Başkanlığı yıllık tatbikat programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanarak Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen Denizkurdu 2019, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda üç denizde icra edilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, geniş katılımlı, gelişmiş kriz, gerginlik ve harp dönemi senaryolarına istinaden, stratejik ve operatif seviyedeki Denizkurdu Tatbikatı'nı icra edecek. Bunlar da ilginizi çekebilir Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler Görselliği muhteşem ancak rekolteyi düşürüyor Çocukları için mermer fabrikasındaki işini bıraktı

Komutanlık bağlısı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmanın amaçlandığı tatbikata, dünyanın gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri katılım yüzdesiyle iştirak ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son dönemdeki en büyük tatbikatlarından Denizkurdu'na, envanterindeki 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personel katılıyor. Birlik ve gemilerin üs ile limanlardan hareketleriyle başlayan tatbikatta, 17 Mayıs'a kadar temeli deniz nevilerine yönelik su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, amfibi harekat, mayın harbi, elektronik harbi, denizde denetim harekatı ve denizaltıdan personel kurtarma eğitimlerini içeren harekata hazırlık eğitimleriyle fiili atışlar gerçekleştirilecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığından taktik hava gayreti, havadan ihbar kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz helikopterleri ve genel maksat helikopterlerinin de iştirakiyle tatbikatta, müşterek eğitimler ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı kıyı birliklerince görev fonksiyonlarına yönelik eğitimler icra edilecek.