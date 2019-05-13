Denizkurdu-2019 Tatbikatı

MUĞLA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019'un ilk gününde, yüksek hızlı insansız hava hedeflerine ve su üstü hedeflere atış gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde aynı anda icra edilen tatbikatın ilk günü tamamlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümüne fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri katıldı.

Aksaz Limanı'ndan hareket ederek Doğu Akdeniz'e ilerleyen gemiler, yüksek hızlı hava hedeflerine savunma atışları gerçekleştirdi.

Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt'un da içerisinde yer aldığı TCG Gelibolu Fırkateyni'nden yapılan atışlarla "Şimşek" adı verilen yüksek hızlı insansız hava aracı başarıyla imha edildi.

Tatbikatta ayrıca "Albatros" adı verilen su üstü hedeflerine su üstü atışları gerçekleştirildi.

Tatbikatın ilk gününde denizaltı savunma harbi eğitimleri kapsamında fırkateynler, helikopter, deniz karakol uçakları tarafından senaryo gereği eğitim sahasında bulunan düşman denizaltısı baskı altına alınarak, deniz altı savunma harbi eğitimi başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.

