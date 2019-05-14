- Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Genelkurmay Başkanlığı yıllık tatbikat programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanarak Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen Denizkurdu 2019, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda üç denizde icra edilecek.

Tatbikat kapsamında Saros Körfezi'nde TCG Salihreis Fırkateyni tarafından kara bombardımanı atışları icra edildi. Belirlenen 10 kilometre mesafedeki iki farklı hedefe atış gerçekleştirildi. 10 salvo top atışında ilk hedefin imhasının ardından ikinci hedef yok edildi.

Gün içinde kara hedeflerine atışın bitmesinin ardından, su üstü hedeflerine de atış ve denizde manevralar yapılacak.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynler, hücumbotlar ve MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen korvetler tarafından kara hedeflerine fiili atışlar gerçekleştirildi.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığından dün ayrılan savaş gemileri, gece itibarıyla Çanakkale Boğazı'ndan geçip, atış eğitimleri için ilgili sahaya birlik halinde intikal etti.

KOCAELİ (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son dönemdeki en büyük tatbikatlarından Denizkurdu'na, envanterindeki 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personel katılıyor.

Tatbikat kapsamında, yerli ve milli silah sistemleriyle yüksek süratli su üstü ve hava "drone"larına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracıyla atışlar, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları başta olmak üzere birçok atış ve eğitim yapılacak.

Tatbikatta, 17-21 Mayıs'ta Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun safhası icra edilecek.

Tatbikat hitamında, 21-24 Mayıs'ta Hopa'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak edecek 85 gemi tarafından, 31 yurt içi, 2 yurt dışı liman ziyareti yapılacak. Ayrıca gemiler halkın ziyaretine açılacak ve şehit aileleri ile gaziler ağırlanacak.

Deniz canlıları ve yaşadıkları çevrenin korunması için her türlü tedbirin alındığı tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.

