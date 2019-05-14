Kabe ve Beyaz Saray'da kullanılmıştı! Dünyada ilk kez...

Kabe ve Beyaz Saray'da kullanılmıştı! Dünyada ilk kez...

Daha sonra sedyeye alınan yaralı, gemi içinde yer alan revire taşındı. Burada yaralıya gerekli müdahale doktor tarafından yapıldı.

Bu kapsamda senaryo gereği yangın nedeniyle vücudunda yanık oluşan personele, savaş gemisinde bulunan doktor ve taşıma timi tarafından ilk müdahale yapıldı.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığından dün ayrılan savaş gemileri, gece itibarıyla Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, atış ve diğer eğitimler için Saros Körfezi'ndeki sahaya birlik halinde intikal etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal tarafından bizzat yönetilen, Deniz Harp Merkezi Komutanlığınca idare edilen tatbikat, deniz kuvvetlerinin eğitim seviyesini artırmak maksadıyla tüm ana ast komutanlıkların katılımıyla icra ediliyor.

KOCAELİ (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor.

Eğitim başarıyla tamamlandı.

- Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Genelkurmay Başkanlığı yıllık tatbikat programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanarak Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen Denizkurdu 2019, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda üç denizde icra edilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son dönemdeki en büyük tatbikatlarından Denizkurdu'na, envanterindeki 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personel katılıyor.

Tatbikat kapsamında, yerli ve milli silah sistemleriyle yüksek süratli su üstü ve hava "drone"larına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracıyla atışlar, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları başta olmak üzere birçok atış ve eğitim yapılacak.

Tatbikatta, 17-21 Mayıs'ta Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun safhası icra edilecek.

Tatbikat hitamında, 21-24 Mayıs'ta Hopa'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak edecek 85 gemi tarafından, 31 yurt içi, 2 yurt dışı liman ziyareti yapılacak. Ayrıca gemiler halkın ziyaretine açılacak ve şehit aileleri ile gaziler ağırlanacak.

Deniz canlıları ve yaşadıkları çevrenin korunması için her türlü tedbirin alındığı tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.