HABER

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen tatbikatın Doğu Akdeniz bölümünde senaryo gereği, şiddetli deprem meydana gelen "Haki" ülkesine, "Mavi" ülkesinden yardım ve arama kurtarma ekibi gönderildi

MERSİN (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın sevk ve idare ettiği, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığınca yönetilen Denizkurdu-2019 tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde, şiddetli deprem sonrası bir ülkeye arama ve kurtarma ekibinin sevk edilmesi eğitimi gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, şiddetli deprem meydana gelen "Haki" ülkesine, "Mavi" ülkesince yardım gönderilmesi ve arama kurtarma faaliyetlerine destek olunması kararı alındı.

Tüm ulaşım ve iletişim altyapısı depremden olumsuz etkilenen "Haki" ülkesine, "Mavi" ülkesinden gönderilmek istenen personel ve malzemenin kara yoluyla ulaşması mümkün olmamasından dolayı yardımların deniz yoluyla yapılmasına karar verildi. Bu amaçla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından TCG İskenderun Gemisi görevlendirildi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve 112 Acil Servis, Türk Kızılayına ait mobil mutfak ve ikram tırı, AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma ekipleri, Mersin Limanında bulunan TCG İskenderun Gemisi'ne transfer edildi.

Ana görev fonksiyonu lojistik nakliyat ve destek olan TCG İskenderun Gemisi, daha sonra limandan ayrıldı.

Tatbikatın diğer safhasında, Mersin Limanından ayrılan gemi Hatay'daki İskenderun Limanına gidecek, araç ve personel gemiden tahliye edilecek. Senaryo gereği enkaz altında kalanlar için arama kurtarma ve enkaz kaldırma tatbikatı gerçekleştirilecek.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Sahne Tozu Tiyatrosu "Kanlı Nigar" ile sezonu kapatıyorSahne Tozu Tiyatrosu "Kanlı Nigar" ile sezonu kapatıyor
Bakan Ersoy, "Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşadığı mekanlardır"Bakan Ersoy, "Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşadığı mekanlardır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizkurdu 2019 Tatbikatı Doğu Akdeniz liman Mersin

En Çok Okunan Haberler

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

11 ilde operasyon başladı!

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Sosyal medya bunu konuşuyor! Öğrenciler ünlü tablolara dönüştü

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.