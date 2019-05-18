Denizkurdu-2019 Tatbikatı

MERSİN (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın sevk ve idare ettiği, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığınca yönetilen Denizkurdu-2019 tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde, şiddetli deprem sonrası bir ülkeye arama ve kurtarma ekibinin sevk edilmesi eğitimi gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, şiddetli deprem meydana gelen "Haki" ülkesine, "Mavi" ülkesince yardım gönderilmesi ve arama kurtarma faaliyetlerine destek olunması kararı alındı.

Tüm ulaşım ve iletişim altyapısı depremden olumsuz etkilenen "Haki" ülkesine, "Mavi" ülkesinden gönderilmek istenen personel ve malzemenin kara yoluyla ulaşması mümkün olmamasından dolayı yardımların deniz yoluyla yapılmasına karar verildi. Bu amaçla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından TCG İskenderun Gemisi görevlendirildi.