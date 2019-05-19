HABER

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:19 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen tatbikatın Doğu Akdeniz bölümünde senaryo gereği, şiddetli deprem meydana gelen "Haki" ülkesinde, "Mavi" ülkesinden gönderilen yardım ve arama kurtarma ekibi enkazda çalışma yaptı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın sevk ve idare ettiği, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığınca yönetilen Denizkurdu-2019 tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde, şiddetli deprem meydana gelen bir ülkeye gönderilen ekiplerin enkazda arama ve kurtarma çalışması eğitimi gerçekleştirildi.

İskenderun'daki tatbikatta senaryo gereği, şiddetli deprem sonrası tüm ulaşım ve iletişim alt yapısı depremden olumsuz etkilenen "Haki" ülkesine, "Mavi" ülkesince deniz yoluyla gönderilen Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile 112 Acil Servis, Türk Kızılay, AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma ekipleri enkazlarda çalışma yaptı.

Hızla bölgeye intikal eden ekipler, enkaz altında kalan yaralıların güvenli şekilde tahliyelerini sağladı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar da ilk müdahale yapıldıktan sonra sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ekipler, enkazdaki cesetleri de çıkarttı.

Gerçeği aratmayan tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Öte yandan, arama kurtarma görevlilerinden bazılarının boynunda, üzerinde Gölcük depreminin meydana geldiği 17 Ağustos 1999 tarihi ile "Unutmadık ders aldık" yazısının olduğu künyenin bulunduğu görüldü.

Senaryo gereği, tüm ulaşım ve iletişim altyapısı depremden olumsuz etkilenen "Haki" ülkesine, "Mavi" ülkesinden gönderilmek istenen personel ve malzemeyi taşıyan TCG İskenderun Gemisi dün Mersin Limanından, tatbikatın diğer safhasının gerçekleşeceği Hatay'ın İskenderun ilçesine yola çıkmıştı.

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen tatbikatın Doğu Akdeniz bölümünde senaryo gereği, şiddetli deprem meydana gelen "Haki" ülkesinde, "Mavi" ülkesinden gönderilen yardım ve arama kurtarma ekibi enkazda

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizkurdu 2019 Tatbikatı deprem hatay iskenderun tatbikat

En Çok Okunan Haberler

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.