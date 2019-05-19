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'Denizkurdu-2019'da, deprem sonrası kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından 'Denizkurdu-2019', 7'nci gününde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürdürüldü.

'Denizkurdu-2019'da, deprem sonrası kurtarma operasyonu

Adnan AÇIKGÖZ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından 'Denizkurdu-2019', 7'nci gününde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürdürüldü. Senaryo gereği 'Haki' ülkesinde meydana gelen deprem felaketi sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, yaralıları kurtardı.
'Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nın 7'nci gününe, İskenderun'da girildi. Uygulanan senaryo gereği 'Haki' adlı ülkede meydana gelen deprem felaketinde, birçok bina yıkılırken, çok sayıda kişi de yaralandı. Türkiye'den de bölgeye, arama- kurtarma ekipleri ile insani yardım gönderilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine dün Mersin Limanı'ndan 'TCG İskenderun' gemisine alınan ambulans, Kızılay ve UMKE araçları ile görevli personel, bu sabah 'Haki'ye ulaştı. Deprem bölgesinde, enkaz altında kalanların yerlerini belirleyen ekipler, kesici ve delici aletler ile betonları kaldırıp, yaralıları buldu. Sedyelere alınan yaralılar, bölgede kurulan ilk yardım çadırlarında ve ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.
Öte yandan arama- kurtarma personelinin boynundaki künye dikkat çekti. Künyede, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenlerin anısına, '17.08.1999- Unutmadık, ders aldık' yazdığı görüldü.
45 kişilik personelin katıldığı arama- kurtarma tatbikatı, başarıyla sonuçlanırken, yurt kara sularını çevreleyen 'Denizkurdu 2019 Tatbikatı', 25 Mayıs'ta son bulacak.

FOTOĞRAFLI

'Denizkurdu-2019'da, deprem sonrası kurtarma operasyonu'Denizkurdu-2019'da, deprem sonrası kurtarma operasyonu'Denizkurdu-2019'da, deprem sonrası kurtarma operasyonu'Denizkurdu-2019'da, deprem sonrası kurtarma operasyonu

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