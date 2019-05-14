HABER

'Denizkurdu-2019'da ikinci gün; Hedefler tam isabetle vuruldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

TÜRK DONANMASINDAN GÖVDE GÖSTERİSİ Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından 'Denizkurdu-2019'un ilk günü, gece top atışlarıyla sona ererken, 2'nci gün ise kara bombardımanı atışlarıyla başladı.

'Denizkurdu-2019'da ikinci gün; Hedefler tam isabetle vuruldu (2)

TÜRK DONANMASINDAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından 'Denizkurdu-2019'un ilk günü, gece top atışlarıyla sona ererken, 2'nci gün ise kara bombardımanı atışlarıyla başladı.
Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere aynı anda 3 denizde gerçekleştirilen 'Denizkurdu-2019' tatbikatının 2'nci günü, kara bombardımanı atışlarıyla başladı. Gece su üstü top atışlarının ardından Antalya'nın Finike ilçesi Beş Adalar bölgesinde sürdürülen tatbikatta, senaryo gereği 'TCG Giresun'dan havalanan helikopter, düşman topraklarındaki terör unsurlarını tespit etti. Helikopterden, terör unsurlarının koordinatları Türk savaş gemilerine bildirildi. Fırkateynlerden hedeflere güdümlü mermi ve top atışları yapıldı. Terör unsurları, Türk donanması tarafından başarıyla vuruldu.
Tatbikatın öğleden sonraki bölümünde, SAT ve SAS komandolarının helikopterle iniş eğitimi yapılacak. Ayrıca akaryakıt gemisi 'TCG Akar'dan fırkateynler ve korvetler, sırayla denizde akaryakıt ve su ikmali bütünlemesi yapacak.

Mehmet CANDAN/MUĞLA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

'Denizkurdu-2019'da ikinci gün; Hedefler tam isabetle vuruldu (2)'Denizkurdu-2019'da ikinci gün; Hedefler tam isabetle vuruldu (2)'Denizkurdu-2019'da ikinci gün; Hedefler tam isabetle vuruldu (2)

PARTNEREl ele geldilerEl ele geldiler
Antalya'da kaçak kazıda patlama: 1 ölü, 1 yaralıAntalya'da kaçak kazıda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Kovalamaca sonucu durdurulan araçtan 1,2 ton kaçak midye çıktıKovalamaca sonucu durdurulan araçtan 1,2 ton kaçak midye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Siparişleri götürürken kazada can verdi

Siparişleri götürürken kazada can verdi

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.