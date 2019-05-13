Denizkurdu tatbikatına katılan gemiler Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatlarından olan “Denizkurdu-2019” tatbikatı için Kocaeli’den yola çıkan gemiler, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de eş zamanlı gerçekleştirilen Denizkurdu-2019 tatbikatı, sabah saatlerinde gemilerin demir alması ile başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatlarından olan Denizkurdu-2019 kapsamında Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Foça, Aksaz, Mersin ve İskenderun’dan hareket eden 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ve 25 bin 900 personelin görev yaptığı tatbikatın ilk gününde senaryo gereği savaş gemilerine saldıran terörist botları püskürtüldü. Gerçek savaş sahnesini aratmayan anların yaşandığı tatbikatta MILGEM Projesi’nin 3. savaş gemisi olarak inşa edilen, Türk Donanması’nın ASW korveti olan milli savaş gemisi TCG. Burgazada da yer aldı. Tatbikatta görev alan TCG. Burgazada gemisinde ASELSAN yapımı silah sistemleri denenirken, çeşitli eğitimler yapılacak.

Gemiler Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı

Gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, amfibi deniz piyade birlikleri, amfibi hücum birlikleri, SAT ve SAS görev timlerinin katıldığı tatbikat için Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığından hareket eden gemiler, ilk günkü eğitim ve senaryoların ardından savaş alanı olarak belirlenen Kuzey Ege’ye hareket etti. Nizami bir sıralama ile hareket eden gemiler, akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı. Gece saatlerinde savaş alanına varması beklenen gemiler, yarın sabah itibariyle top atışları yapacak.

Milli silahlar tatbikata damga vuracak

Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleri, yüksek süratli su üstü ve hava dronelerine atışları, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SiHA) ile atış, gemilerden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu İnsansız Hava Aracı (VİHA) ile atışlar, UMTAS ve l-UMTAS güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları ve deniz topçusu le uçakların koordineli bir şekilde atış yapmaları planlanıyor.

