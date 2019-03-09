HABER

Denizle'de kütüphane açılışına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 18:01 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Merkez Kütüphane, törenle hizmete açıldı.

Denizle'de kütüphane açılışına yoğun ilgi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Merkez Kütüphane, törenle hizmete açıldı. Açılışa yaklaşık 5 bin kişi katılırken, kuruma kayıt yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Menkezefendi Belediyesi tarafından yapımına geçen yıl başlanan, projesiyle Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği 'Sign Of The City Awards' organizasyonunda 'En İyi Hizmet Yapıları' kategorisinde, Altın Kelebek Ödülü'nü alan Merkez Kütüphane, bugün törenle açıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu ile çeşitli ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri törene katıldı. 7 bin metrekare kapalı alana sahip, 120 bin kitap kapasiteli kütüphanenin açılışına, vatandaşlar da ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı açılışta, kütüphaneye kayıt yaptırmak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Farklı mimarisiyle dikkat çeken 4 katlı binayı incelemek isteyen vatandaşlar, kütüphanedeki bölümleri tıklım tıklım doldurdu. Bünyesinde çocuklar ve yetişkinler için kütüphanelerin yanı sıra konferans salonu ve açık hava tiyatrosu da bulunduran kütüphanede, engelliler için inşa edilen Aşık Veysel Kütüphanesi de dikkat çekti.
'ŞEHRİN GELECEĞİ EĞİTİMDEN GEÇİYOR'
Konuşma yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Çok farklı bir proje hayata geçirdik. Merkez Kütüphanesi 7 gün 24 saat halkımıza hizmet verecek. Bu tesis, kurdelesi kesildikten sonra asla kapatılmayacak. Merkezefendi ilçemizde 60 bin öğrencimiz var. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize kütüphanemiz için ücretsiz servis olanağı sağlayacağız. Bu kütüphanemizde geceleri ücretsiz çorba ikramı yapılacak, 24 saat ücretsiz çay ikram edilecek. Kütüphanemize 28 günde toplam 28 bin kayıt yaptırıldı. Biz bu şehrin geleceğinin eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Şehrimizin geleceğinde kitabın çok önemli bir yer tuttuğuna inanıyoruz. Bu şehirde yapılması gereken bize göre en önemli yatırım entelektüel sermaye yatırımıdır. Merkez Kütüphanemiz hayırlı olsun" dedi.
Konuşmaların ardından, protokol üyeleri Merkez Kütüphane'nin açılış kurdelesini kesti.

FOTOĞRAFLI

Denizle'de kütüphane açılışına yoğun ilgiDenizle'de kütüphane açılışına yoğun ilgiDenizle'de kütüphane açılışına yoğun ilgiDenizle'de kütüphane açılışına yoğun ilgi

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Horoz heykeli için Guinness'e başvuru yapılacakHoroz heykeli için Guinness'e başvuru yapılacak
GBF'nin ikinci ayağı Antalya'da yapıldıGBF'nin ikinci ayağı Antalya'da yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de kayalıklarda can pazarı

Kayalıklarda can pazarı! 2 saat uğraştılar ve...

Bakan Soylu: “Uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz”

'Yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz' Bakan Soylu sert konuştu

Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Esnaf kavgası kanlı bitti! Sebebi pes dedirtti!

CHP'nin seçim koordinasyon merkezine silahlı saldırı

CHP'nin seçim merkezine silahlı saldırı!

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.