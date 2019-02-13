Denizler Altındaki Hayatın İhtişamı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ndeki Deniz Canlıları Koleksiyonu, özellikle çocukların büyük ilgisini çekiyor. Okulların düzenlediği gezilerle, öğrenciler çok da bilmedikleri bir dünyaya, deniz altının görkemli hayatına dair bilgilerini arttırıyorlar.

İçinde yüzlerce farklı tür barındıran Deniz Canlıları Koleksiyonu’nda küçük balık türleri özel solüsyonların bulunduğu akvaryumlarda, büyük canlılar ise kurutularak sergileniyor.Koleksiyondaki birçok canlı türünün nesli tehlike altında.

“Hiçbiri sergilenmek için öldürülmedi”

Koleksiyon Merkezi, içinde barındırdığı deniz canlılarının çeşitliliği ile Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Merkez, iki yıllık bir projenin sonunda Ekim 2015’te ziyarete açıldı. Ancak içinde barındırdığı objelerin toplanması 15-20 yıllık bir çabanın sonucu. Bu çabanın arkasındaki isim ise, okulun öğretim görevlilerinden Dr. Erhan Irmak.

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplandıran Irmak, küçük yaşlardan itibaren denizlere ve deniz canlılarına meraklı olduğunu söyledi: “Denizlerdeki yok oluşu öngördüğüm için, nadir bulduğum örnekleri toplamaya başladım. Maalesef artık denizlerde bu zengin çeşitliliği görme şansımız yok. Buradaki deniz canlılarının hepsi Türkiye’nin denizlerinden geldiler. Amacımız bu zenginliğin insanlara tanıtılması. Buradaki deniz canlılarının hiçbiri sergilenmek için öldürülmedi. Hepsi de ağlara yakalanan ya da kıyıya vuran türler.