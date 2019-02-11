‘Denizler Suç Cenneti Oldu’

Özel oturuma BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. BM Güvenlik Konseyi, korsanlığın ve açık denizler ve uluslararası karasularda işlenen suçlarının daha da büyüdüğünü belirterek suçluların engellenmesi ve suçluların yakalanması için küresel mücadelenin önemine işaret etti.

Fedotov, “Dünya yüzeyinin üçte ikisi okyanuslar oluşturuyor. Açık denizler, uluslararası karasular tek bir devletin kontrolünde değil. Bu denizlerdeki suçların kontrolü de tek bir devletin cezai yargı yetkisine değil. Korsanlar, kaçakçılar ve teröristler bu konudaki cezai boşluklardan yararlanıp çok rahat suç işliyor. Denizlerde artan suçların oranı ve büyüklüğü de giderek artıyor. Uluslararası denizcilik suçlarıyla küresel mücadele şart” diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyinde yapılan özel oturumda açık denizlerde organize suç çeteleri ve korsanlar tarafında işlenen suçların denizlerle ilgili yargıda ve uygulamalarda olan boşluklarından yararlandıkları belirtildi.

‘Denizlerde işlenen suçların artışı insan hayatına ciddi bir tehdit oluşturuyor’

Uluslararası karasuların aslında insanların turizm, ticaret ve ekonomik işbirliğini, çeşitli ülke halkları arasındaki iletişimi güçlendirme, balıkçılık gibi doğal kaynakların sorumlu bir şekilde kullanılmasını desteklemek amacıyla var olduğunu belirten Fedetov, “Ancak uluslararası karasularda tanınan bu dolaşım özgürlüğü suç çeteleri tarafından kötü niyetle kullanılıyor. Denizlerdeki korsanlar soygunlar yapılıyor. Uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapılıyor. Yasadışı para ve mal kaçakçılığı yapılıyor. Artık bu denizlerde işlenen suçlar insan hayatını çok ciddi bir şekilde tehdit eden bir durum aldı. Suçlularla mücadele için uluslararası yargıdaki konuyla ilgili boşlukların düzeltilmesi gereklidir” diye konuştu.

Suçlularla mücadele eden ülkelere BM desteği

Birleşmiş Milletlerin Uyuşturucu ve Suç Ofisi aracılığıyla, Aden Körfezindeki gemilere saldırılar, Atlantik Okyanusunda kokain kaçakçılığı, Hint Denizindeki Eroin kaçakçılığı, Gine Körfezindeki silahlı soygunlar ve korsanlar, Sulu ve Celebes denizlerinde korsanların rehin olarak kaçırdıkları insanlar, Hint ve Pasifik okyanuslarındaki yasa dışı balıkçılık, Akdeniz ve Aden körfezindeki mülteci kaçakçılığı nedeniyle, çeşitli ülkelerde yakalanan kişilerin devam eden davalarında da müdahil olarak yer aldığı ve bu ülkelere destek verdiği kaydedildi.

