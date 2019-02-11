‘Denizler Suç Cenneti Oldu’

Uluslararası karasularda ve denizlerde işlenen suçlar giderek artıyor. Dünyanın üçte ikisini kaplayan denizlerde uluslararası organize suç çeteleri, terörist organizasyonlar, kaçakçılar ve korsanlar tarafından işlenen suçların son yıllarda artması konuyu ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gündemine taşıdı.
Geçtiğimiz hafta uluslararası karasularda ve açık denizlerde işlenen suçların artışını gündemine alan Güvenlik Konseyi, denizlerde işlenen suçları engellemek için küresel mücadele başlatma kararı aldı.
Güvenlik Konseyinde yapılan özel oturumda, denizlerde işlenen suçlar ele alındı. Uluslararası karasularda suçlularla mücadele edilmesi için gerekli yargı reformları tartışıldı.
Özel oturuma BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. BM Güvenlik Konseyi, korsanlığın ve açık denizler ve uluslararası karasularda işlenen suçlarının daha da büyüdüğünü belirterek suçluların engellenmesi ve suçluların yakalanması için küresel mücadelenin önemine işaret etti.
‘Korsanlar uluslararası yargıdaki boşluklardan yararlanıyorlar’
BM Güvenlik Konseyinde yapılan özel oturumda açık denizlerde organize suç çeteleri ve korsanlar tarafında işlenen suçların denizlerle ilgili yargıda ve uygulamalarda olan boşluklarından yararlandıkları belirtildi.
Denizlerde işlenen suçların giderek daha da karmaşık bir hale geldiği kaydedildi. Güvenlik Konseyinde, açık denizlerdeki korsanlığın giderek insanların hayatlarını ve güvenliğini tehlikeye attığını kaydedildi.
Güvenlik Konseyi üyelerine bilgi veren BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)Direktörü Yury Fedotov, denizlerde korsanlığın, kaçakçılığın, organize suç çeteleri ve teröristlerin işledikleri birçok suçun yargıya taşınamadığını belirterek, “Korsanlık ve türevleri dünya genelinde artıyor” dedi.
Fedotov, denizde işlenen uluslararası örgütlü suçları temelinde terörizm, korsanlık ve kaçakçılık olduğunu belirterek denizlerde işlenen suçları engellemek için uluslararası işbirliğinin önemine işaret etti.
Fedotov, “Dünya yüzeyinin üçte ikisi okyanuslar oluşturuyor. Açık denizler, uluslararası karasular tek bir devletin kontrolünde değil. Bu denizlerdeki suçların kontrolü de tek bir devletin cezai yargı yetkisine değil. Korsanlar, kaçakçılar ve teröristler bu konudaki cezai boşluklardan yararlanıp çok rahat suç işliyor. Denizlerde artan suçların oranı ve büyüklüğü de giderek artıyor. Uluslararası denizcilik suçlarıyla küresel mücadele şart” diye konuştu.
‘Denizlerde işlenen suçların artışı insan hayatına ciddi bir tehdit oluşturuyor’
Uluslararası karasuların aslında insanların turizm, ticaret ve ekonomik işbirliğini, çeşitli ülke halkları arasındaki iletişimi güçlendirme, balıkçılık gibi doğal kaynakların sorumlu bir şekilde kullanılmasını desteklemek amacıyla var olduğunu belirten Fedetov, “Ancak uluslararası karasularda tanınan bu dolaşım özgürlüğü suç çeteleri tarafından kötü niyetle kullanılıyor. Denizlerdeki korsanlar soygunlar yapılıyor. Uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapılıyor. Yasadışı para ve mal kaçakçılığı yapılıyor. Artık bu denizlerde işlenen suçlar insan hayatını çok ciddi bir şekilde tehdit eden bir durum aldı. Suçlularla mücadele için uluslararası yargıdaki konuyla ilgili boşlukların düzeltilmesi gereklidir” diye konuştu.
Suçlularla mücadele eden ülkelere BM desteği
Birleşmiş Milletlerin Uyuşturucu ve Suç Ofisi aracılığıyla, Aden Körfezindeki gemilere saldırılar, Atlantik Okyanusunda kokain kaçakçılığı, Hint Denizindeki Eroin kaçakçılığı, Gine Körfezindeki silahlı soygunlar ve korsanlar, Sulu ve Celebes denizlerinde korsanların rehin olarak kaçırdıkları insanlar, Hint ve Pasifik okyanuslarındaki yasa dışı balıkçılık, Akdeniz ve Aden körfezindeki mülteci kaçakçılığı nedeniyle, çeşitli ülkelerde yakalanan kişilerin devam eden davalarında da müdahil olarak yer aldığı ve bu ülkelere destek verdiği kaydedildi.
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