Denizlerde av sezonu başladı! Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Denizlerde 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı sona erdi. Teknelerde bakım yapan ve ağlarını onaran balıkçılar 1 Eylül itibariyle sona eren av yasağı ile birlikte "Vira Bismillah" dedi.

TRABZON

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz limanında düzenlenen Balıkçılık Av Sezonu Açılışı törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen, Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe belediye başkanları ve balıkçılar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisinin ile horon gösterisi yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, "İlimizde bin 19 balıkçı gemisi. 23 balıkçı yardımcı gemisi. Deniz kafesi işletmelerinde faaliyetlerle ruhsatlandırılan 31 gemi ile birlikte faaliyetleri sürdürmektedir. Gerçek kişi ruhsat sahibi de 6 bin 112 tayfa ile birlikte deniz balıkçılığı yapmaktadır" dedi.

"BEREKETLİ BİR SEZON DİLİYORUM"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı konuşmada, bereketli bir av sezonu dilediğini belirterek, "Akşam 00.01'de denize açılacak ve ağlarını 'Vira Bismillah' diyerek denize bırakacaksınız. Bereketli bir sezon diliyorum. Denizler sonsuz ürüne sahip yerler değil. Buralarında kuralları var. Marmara Denizi hariç hiçbir deniz tek başına bir devletin değil. Bizde bir zamanlar dünya denizlerinde vardık. Şimdi de oluruz. Barbaros'un torunlarıyız. Önümüzdeki sezon inşallah geçtiğimiz sezondan çok daha bereketli olsun. Çok daha üretimi bol olsun. Bütün balıkçılarımız kazasız belasız bir sezon geçirmelerini, bol miktarda inşallah bol miktarda balık yakalayıp denizleri kurutmamak şartıyla tezgahlara koyabilmelerini, tezgahlarda da daha ekonomik şartlarda satılabilmesini temenni ediyorum. Bereketli olsun diye dua ediyoruz. Bereket çoklukta değildir. Bereketin anlamı bizim kültürümüzde ve inancımızda farklıdır. O yüzden çok balık yakalamaktan öte yakaladıklarınız bereketli olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın tarafından yapılan dua ile balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

DÜZCE

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk ile birlikte birçok protokol üyesinin de katıldığı su ürünleri av sezonu açılış töreninde katılımcılara balık ekmek dağıtıldı.

Sezonun hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Öztürk, "Bende sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazasız belasız bol bereketli bir sezon geçirmesini sağlasın inşallah. Geleneksel kıyı balıkçılığının Akçakoca’da geliştirilmesi için hep beraber el ele birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

“SOFRALARIMIZ ŞENLENECEK"

Balıkçılık sezonun hayırlı olmasını dileyen Düzce Valisi Selçuk Aslan, “ 15 Nisan’da başlayan su ürünleri avlanma yasağı 1 Eylül itibari ile büyük bir coşku ile başlıyor. Sofralarımız şenlenecek ve bereketli olacak. Heyecan ile mutluluk ile denizlerde ki bereketin önce tezgahlara sonra sofralarımıza yansımasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından horon gösterileri yapıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, minik Asaf Yiğit ile horon oynamasının ardından dualarla balıkçılar Karadeniz’e açıldı.

İZMİR

İzmir'de 2024 yılı balıkçılık sezonu Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene son başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir milletvekilleri katıldı.

Konuşmasında denizlerin çok önemli olduğunu dile getiren Binali Yıldırım, "Her şeyi denizden elde ediyoruz. Bugün uluslararası taşımaların yüzde 85'i deniz yoluyla yapılıyor. Denizler turizm, yolcu ve yük taşımacılığı ile balıkçılık açısından olmazsa olmazımız. Hem ekonominin hem de sosyal yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Esasında balıkçılarımız, denizlerimiz, balıkçı için rızık ama vatandaş için de aynı zamanda rızık kapısı. Siz geçiminizi denizden sağlıyorsunuz. Vatandaşın da balık ihtiyacını yine denizlerden elde ediyoruz. Dolayısıyla denizlerimize gözümüzün içi gibi bakmamız lazım. Denizlerimize sadece bugün ve yarın değil, insanlık var oldukça ihtiyacımız olacak Dolayısıyla hoyrat kullanmaktan ekolojik dengeyi bozmaktan son derece sakınmalıyız, uzak durmalıyız" sözlerine yer verdi. İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerine değinen Yıldırım, "Ya bunlar daha geniş alanlarda yayılmaya başlarsa önü alınamaz. Büyük bir felaketin habercisi. O yüzden özenle titiz bir şekilde, hangi işi yaparsak yapalım denizlerimize sahip çıkalım. Deniz yoksa, su yoksa hayat da yok. Biz göreve geldiğimizde İzmir'in geniş altyapı tesisleri hemen hemen hiç yoktu. Foça'dan, Karaburun'a, Çeşme'ye uzanan sahil şeridinde ne yazık ki balıkçılarımız, teknelerimiz, yatlar için barınacak yerler yoktu. Fevkalade büyük bir eksiklikti ama birçok yerde bunları yaptık, hayata geçirdik" dedi.

PLANLI ÜRETİM MESAJI

Kürsüde konuşma yapan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Artık Türkiye'de hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde hem de balıkçılıkta planlı bir üretime geçtiğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla balıkçılıktaki ilk planlı avcılık hamsiyle başladı. Bu sene 400 bin ton kotayla belirlenmiş oldu. Bu, gelecekteki nesillerimizin de bu balıklardan faydalanması için alınmış bir tedbirdir.

Özellikle ekip arkadaşlarımız 7 gün 24 saat ve 365 gün esasına göre denetimlerini yapıyorlar. Hem balıkçılarımızın hem de kıyıda avcılık yapanların ve beraberinde de sahada satış reyonlarının hepsinde, bakanlık olarak devredeyiz. Özellikle su ürünlerinin sürdürülebilir olarak devam edebilmesi için, ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğ bugün itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmakta. Hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

"NÜFUSUMUZUN YÜZDE 40'I BALIKÇI"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ise, "Bizim ilçemiz bir balıkçı ilçesi. Yüzde 40 balıkçıla uğraşan bir nüfusumuz var. Onun için şimdiden hepsine kolay gelsin, Allah yardımcıları olsun diyorum. Yılın 12 ayı, gece gündüz uğraşılan bir meslek. Onun için balıkçılarımızın sorunlarının bir an önce çözülmesi, balıkçılarımızın getirdiği balıkların onlara hayırlı kazançlar olmasını, ucuz, temiz balık yedirmeleri için onlara şimdiden kolay gelsin diyoruz. Bu gece çıkacak bütün balıkçılarımızın yolları açık olsun diyoruz. Hayırlı kazançlar olsun diyoruz. Kazasız belasız evlerine halkımıza sağlıklı balıklar getirmesini diliyoruz" sözlerine yer verdi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, "Su ürünleri sektörünün ekonomimizdeki payı her geçen yıl artıyor. Ancak, yapılan bilimsel çalışmalar, dünya genelinde avcılık yoluyla elde edilen deniz mahsullerinin sınır noktasına ulaştığını işaret etmekte. Bu nedenle, yalnız ekonomik değil, ekolojik ve sosyal bir içeriğe de sahip olan “sürdürülebilir balıkçılığın” hem su ürünleri kaynaklarının verimli kullanımı hem de türlerin korunması açısından önem taşıdığını düşünüyorum" sözlerine yer verdi.

Protokol konuşmalarının ardından balık popülasyonunu arttırmak için körfeze yavru balıklar salınırken, denize çelenk bırakıldı.

SAKARYA

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde balıkçılar törenle denize açıldı. Su ürünleri av sezonu açılış töreninde katılımcılara balık ekmek dağıtıldı. Teknelerle denize açılan balıkçılar ve vatandaşlar, av sezonunu meşalelerle kutladı.

Açılış programında konuşan Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, “Balıkçılığımızın daha fazla olmasını hem ilçemize hem de ilimizin ekonomisine daha fazla katkıda bulunması temennisiyle sezonu açmış olacağız. Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz” dedi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır