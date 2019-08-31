Denizlerde av sezonunun başlaması

Ordu'da, denizlerde av sezonunun başlayacak olması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Perşembe ilçesindeki Medreseönü Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende, 121 kilometrelik sahil şeridiyle Ordu'nun denizle iç içe bir şehir olduğunu söyledi.

Ordu'nun balık avcılığı ve üretiminde ülkede önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Ballı, il genelinde 500'e yakın tekne bulunduğunu, 6 bin civarında da insanın balıkçılıkla uğraştığını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de şehrin deniz açısından önemine işaret ederek, "Denizimizin balıkçı tekneleriyle, yatlarla, yelkenlilerle, diğer tekneler ve yolcu gemileriyle dolması lazım. Onun için bundan sonraki hedefimiz kendi sularımızda, Karadeniz'imizde bu canlılığı başlatmak. Bunun için de yapacağımız çalışmalar var. Tekne yapımında burası bir merkez olacak." dedi.

Balığın bölge için kıymetli bir ürün olduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Bu bölgede fındık kadar kıymetli balıklarımız var. Biz hep fındığı konuşuyoruz. Eğer balıkçılığa daha fazla ağırlık verirsek fındığı da geçecek kadar denizde zenginliğimiz var. Denizin hakkını vermemiz lazım. Siz ne istiyorsanız bize bildirin, sizin hizmetinizdeyiz. Bunlarla ilgili çalışmalar için hareket etmek istiyoruz. Burada midyeden tutun diğerlerine kadar birçok deniz ürünleri var. 'Balık Ordu'da yenir, balık Perşembe'de, Medreseönü'nde, Fatsa'da yenir' diye sloganımız olacak. Balık konusuna ağırlık vereceğiz."