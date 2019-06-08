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Denizleri korumak için "Sıfır Atık Mavi" seferberliği başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

Sıfır Atık uygulaması kapsamında denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınması amacıyla "Sıfır Atık Mavi Projesi" adıyla yeni bir seferberlik başlatılıyor - Projeyle yaz sezonu boyunca 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Sıfır Atık uygulaması kapsamında denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınması amacıyla "Sıfır Atık Mavi Projesi" adlı yeni bir seferberlik başlatılıyor. Projeyle yaz sezonu boyunca 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi eklendi. "Sıfır Atık Mavi" adı verilen projeyle Türkiye'nin denizleri ve su kaynaklarının koruma altına alınması amaçlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin destek veren paydaşları Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları olacak.

Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla İstanbul'da 10 Haziran'da başlatılacak proje, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 81 ilde, tüm kıyı şeridi, göl ve nehirlerle su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını kapsayacak bir seferberlik şeklinde yürütülecek.

Projeyle yaz boyunca yapılacak çevre aktiviteleriyle dikkatler Türkiye'nin denizlerine ve su kaynaklarına çekilecek.

Bu kapsamda yaz aylarında deniz kıyılarında ve su kaynaklarında temizlik çalışmaları yapılacak, kıyı ve deniz temizliğinin önemi anlatılacak, buna yönelik kampanyalar yapılacak. Böylece sezon sonunda denizlerde oluşan kirliliğin somut olarak önlenmesi hedefleniyor.

- Temizlik Boğaz'dan başlayacak.

Sıfır Atık Mavi Projesi, 10 Haziran'da İstanbul Boğazı'nda Su Altı Federasyonuna bağlı dalgıçlar ile dip temizliği ve deniz süpürgeleri ile kıyı temizliği yapılmasıyla start alacak.

Proje tanıtımı kapsamında ayrıca Denizcilik Lisesi'nin bahçesinde öğrencilerle buluşulacak ve destek veren denizciler tarafından Boğaz'da tekne geçit töreni yapılacak.

- Kıyılar, tatilci ve piknikçilerle birlikte temizlenecek

Proje kapsamında, yaz sonuna kadar 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.

Ayrıca, kıyı bölgelerindeki oteller ve konaklama merkezlerinde, özellikle plajlara tek kullanımlık plastikler ve diğer çöplerin bırakılmasının engellenmesi, marina, limanlar, yük ve yolcu gemilerinden kaynaklı deniz kirliliğin önlenmesi, tatilci ve piknikçilerin kıyılar ve su kenarlarını temiz bırakmaları ve atıkların hep birlikte toplanması da amaçlanıyor.

- Destekçilerden söz alınacak

Öte yandan projenin toplumun her kesimine yayılması için sanat, spor, akademi dünyasından isimlerin desteğinin alınması sağlanarak projeye destek verenlerden "Sıfır Atık Mavi Sözü" vermeleri istenecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık Sıfır Atık Mavi

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