YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Sıfır Atık uygulaması kapsamında denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınması amacıyla "Sıfır Atık Mavi Projesi" adlı yeni bir seferberlik başlatılıyor. Projeyle yaz sezonu boyunca 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi eklendi. "Sıfır Atık Mavi" adı verilen projeyle Türkiye'nin denizleri ve su kaynaklarının koruma altına alınması amaçlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin destek veren paydaşları Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları olacak.

Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla İstanbul'da 10 Haziran'da başlatılacak proje, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 81 ilde, tüm kıyı şeridi, göl ve nehirlerle su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını kapsayacak bir seferberlik şeklinde yürütülecek.