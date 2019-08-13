Denizlerimiz BM’nin merkezinde sergiyle anlatılacak

Türk Deniz Araştırmaları Vakfının hazırladığı “Türkiye Denizlerini Keşfedelim” isimli sergi, BM’nin New York’taki merkezinde ziyarete açılıyor.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfının denizlerimizi ve denizel biyoçeşitliliği tanıtmak için hazırladığı “Türkiye Denizlerini Keşfedelim” isimli sergi, Birleşmiş Milletler (BM) Örgütünün New York’taki merkezinde ziyarete açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Daimi temsilciğinin himayesinde sergilenecek 34 fotoğraf, 100’den fazla ülke temsilcisinin katılacağı Hükümetler Arası Açık Denizlerin Korunması ve Yönetimi Konferansı’na denk gelen 19- 23 Ağustos tarihleri arasında açık kalacak. Sergide Türkiye’nin doğu Akdeniz’de deniz çevresinin korunması için yaptığı bilimsel araştırmalardan örnekler de bulunuyor.

Uluslararası konferansta Türk denizleri

Denizlerimizin korunması için önemli projelere imza atan ve uluslararası arena da ülkemizi başarıyla temsil eden Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün ABD’nin New York kentinde ki merkezinde bir sergi açıyor.

Sergide Türkiye’nin dört denizini temsil eden 50X70 santimetre boylarında 34 resim, açıklamalarıyla birlikte 193 ülkenin temsil edildiği BM merkez binasında ziyarete açık olacak. Yüzden fazla ülke temsilcisinin katılacağı Hükümetler Arası Açık Denizlerin Korunması ve Yönetimi Konferansı’na denk getirilen sergiyle daha çok delegeye ulaşmak ve Türkiye denizleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanıyor.