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Denizlerin akciğerleri! Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki deniz çayırları şamandıralarla korunacak: Üzerinde "Lütfen zarar vermeyiniz" yazıyor

18.07.2024 17:58
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"Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları" projesi kapsamında, konuşlandırılan şamandıralarla hem deniz çayırlarının korunması sağlanacak hem de iklim değişikliğinin etkileri izlenecek. Üzerinde "Denizlerin akciğerleri deniz çayırlarının araştırma şamandırasıdır. Lütfen zarar vermeyiniz" yazısı ile acil durumlar için telefon numarası bulunan şamandıralarla, bölgedeki balıkçılar ile tekne sahiplerinin bilgilendirilmesi ve deniz çayırlarının korunması sağlanacak.

Denizlerin akciğerleri! Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki deniz çayırları şamandıralarla korunacak: Üzerinde "Lütfen zarar vermeyiniz" yazıyor

Deniz çayırlarının haritalanması, üzerindeki atıklardan temizlenmesi ve korunması amacıyla geçen yıl başlatılan "Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları" projesinde, ikinci etap olan şamandıralama aşamasına geçildi.

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Bu kapsamda İstanbul Boğazı'nda ilk 2 şamandıra, ince deniz otu olarak da bilinen Zostera marina deniz çayırlarına ev sahipliği yapan Büyük Liman ve Beykoz-Sultaniye açıklarına yerleştirildi. Yine bu ay içinde, Posidonia oceanica deniz çayırı alanlarını içinde barındırdığı tespit edilen Marmara adaları bölgesindeki Paşalimanı Adası ile Narlı Köyü'ne, 8 araştırma şamandırası daha yerleştirilecek.

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ŞAMANDIRALARLA BÖLGEDEKİ BALIKÇILAR BİLGİLENDİRİLECEK

Üzerinde "Denizlerin akciğerleri deniz çayırlarının araştırma şamandırasıdır. Lütfen zarar vermeyiniz" yazısı ile acil durumlar için telefon numarası bulunan şamandıralarla, bölgedeki balıkçılar ile tekne sahiplerinin bilgilendirilmesi ve deniz çayırlarının korunması sağlanacak.

AA-20240718-35174005-35174002-MARMARA_DENIZI_VE_ISTANBUL_BOGAZINDAKI_DENIZ_CAYIRLARI_SAMANDIRALARLA_KORUNACAK

Projenin yeni etabı için şamandıraların atıldığı bölgeler arasında yer alan Beykoz açıklarında, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri İzlem Erdem ile TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk’ün katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

İKİ YENİ DENİZ ÇAYIRI KEŞFİ

Toplantıda konuşan Erdem, projenin henüz birinci yılında iki yeni deniz çayırı alanı keşfedildiğini, bunun oksijeni tükenmekte olan Marmara Denizi için sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

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Öztürk ise İş Bankası ve TÜDAV’ın başlattığı projenin yeni aşamasında yerleştirilecek mapa ve şamandıralarla Marmara Denizi'nde sadece deniz çayırlarına koruma sağlamayacaklarını, aynı zamanda iklim değişikliğini izleyecek sistemleri de konumlandıracaklarını söyledi.

"DÜZENLİ OLARAK ELDE EDECEĞİMİZ DENİZ SUYU SICAKLIĞI VERİLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİ ANLAMAMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK"

Deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın, küresel ısınmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunun altını çizen Öztürk, "Proje kapsamında şamandıralara yerleştireceğimiz sıcaklık ölçüm cihazlarıyla düzenli olarak elde edeceğimiz deniz suyu sıcaklığı verileri, iklim değişikliğinin etkilerini anlamamıza önemli katkılar sağlayacak. Şamandıraların bağlanacağı tonozların, zaman içinde Marmara Denizi'nde biten sübye ve kalamarlar için yaşam alanı oluşturacağını düşünüyoruz. Ayrıca deniz çayırları alanlarına yerleştirilen bu mapa ve şamandıralarla bölgede yürütülen faaliyetlerde farkındalık sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Marmara Denizi'nde geçen yıl yeni Posidonia oceanica deniz çayırları yatakları bulduklarını ve bunların sonuçlarını bilimsel dergilerde yayımladıklarını aktaran Öztürk, "5 bin metrekarelik 3 yeni alan, bu çiçekli bitkinin yeni yayılım alanı oldu. Bilindiği gibi bu çayırların son yayılım alanları Marmara Adaları. Buna ek olarak Aralık 2023 itibarıyla Marmara Adası, Avşa Adası, Erdek merkez ve köylerinde toplam 20 okulda 4 binin üzerinde ilk ve ortaokul öğrencisine denizlerimiz ve deniz çayırlarıyla ilgili eğitimler verdik." diye konuştu.

Toplantının sonunda, deniz çayırlarının son durumu, su altı dronu ile katılımcılara canlı olarak izletildi.

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Anahtar Kelimeler:
iklim değişikliği deniz çevre
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