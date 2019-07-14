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Denizlerin av araçlarından temizlenmesi kampanyası

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "100 metre ağ yaklaşık 300 deniz canlısının, organizmasının ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 1,5 milyon deniz canlısını ve ekosistemi korumuş kollamış oluyoruz"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerimizin temizlenmesine ilişkin "100 metre ağ yaklaşık 300 deniz canlısının, organizmasının ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda, 1,5 milyon deniz canlısını ve ekosistemi korumuş kollamış oluyoruz." dedi.

Çeşme ilçesinde "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında düzenlenecek dalış etkinliğine katılan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ait "Reis Bey" isimli Su Ürünleri Kontrol Teknesiyle Dalyan Mahallesi'ndeki yat limanından demir aldı.

Eşek Adası açıklarından yapılacak dalış öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, projenin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün projesi olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının desteğinin önemine işaret ederek denizlerin gelecek nesillerden bizlere emanet olduğunun altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bunun farkında olmamız gerekiyor. Her kaynağı olduğu gibi denizlerimizi de çok verimli kullanmamız lazım. Denizlerin altını su gibi görmemek lazım. Alta bir ekosistem, bitki örtüsü var. Bunları korumak anlamında her türlü çabayı ve gayreti sarf etmemiz lazım. Koruma kullanma dengesine riayet etmemiz lazım. Bugün itibariyle tüm dünyanın bir problematiği olan bir durum söz konusu. Elimizde bir tane dünya var ama 7 dünya varmış gibi tüm dünya bunu harcıyor. Biz de bu işe bir katkı olsun diye başta ağların, sepetlerin ve diğer av gereçlerinin temizlenmesiyle ilgili bir kampanya başlattık."

Bakan Pakdemirli, projenin detayları hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

"600 lokasyonda 65 bin dekar alanı taradık. Burada da 450 bin metrekare ağ tespit ettik ve bunları toparladık. 4 bin 500 adet de denizlerden sepet ve benzeri av araçları topladık. Şöyle izah edeyim, 100 metre ağ yaklaşık 300 deniz canlısının, organizmasının ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda, 1,5 milyon deniz canlısını ve ekosistemi korumuş kollamış oluyoruz."

Geçen yıl içinde 650 bin ton ağın denize atıldığını vurgulayan Pakdemirli, başlattıkları kampanyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi kapsamına girdiğini de aktardı. Pakdemirli, "Denizlerimizin temiz olması kaynakları düzgün kullanmamız, israf etmememiz ve gelecek nesillerden emanet aldığımız çevremizi daha iyi koruma anlamında değerli görüyoruz. Ben de arkadaşlarıma destek olmak adına buradayım." ifadelerini kullandı.

- 15 Temmuz mesajı

Denizlerden toplanan ağların pazar filesine dönüştüğünü vurgulayan Pakdemirli, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla "İnşallah Rabbim vatanımızı milletimizi böyle bir illet ve zilletle karşı karşıya getirmez. Demokrasi ne diyorsa biz orada varız. Demokrasi ne diyorsa, kim iktidara gelecekse, gidecekse bunları hepsi sandıkta olacak. İnşallah milletimiz bir daha böyle bir illet ve zillet yaşamaz." mesajı verdi.

Bakan Pakdemirli, daha sonra denize dalarak beraberindeki dalgıçlarla birlikte balıkçıların suda bıraktığı ağları çıkardı.

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Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü dalış deniz canlısı

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