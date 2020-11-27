Denizlerin 'en güzel katili', mavi ejderha ile tanışın

Göz kamaştırıcı mavi rengi ve soktuğunda ölümcül olabilmesi nedeniyle ‘Okyanusun en güzel katili’ olarak tanımlana bu deniz canlısı Afrika sahilinde görüldü.

Mavi ejderhalar, oldukça dikkat çekici.

Cape Town yakınlarındaki Fish Hoek Beach yakınlarında yürüyüş yapan bir kadın tarafından bulunan ve bilimsel adı glaucus atlanticus olan bu canlı, mavi deniz tavşanı, mavi deniz salyangozu ve mavi ejderha gibi isimlerle de biliniyor ve ölümcül derecede zehirli deniz hayvanlarıyla besleniyor.

Avının iğneli hücrelerini absorbe ediyorlar.

Mavi ejderha sokmasının tipik semptomları arasında mide bulantısı, ağrı, kusma ve akut alerjik kontakt dermatit bulunuyor.

Yaratığı bulan Maria Wegener sıklıkla sahilde yürüyüş yaparken deniz yıldızlarının suya dönmesine yardımcı olduğunu, bu canlıyla karşılaştığında ise içgüdülerini dinleyerek ona yaklaşmadını ifade etti ve “Böyle bir şey daha önce görmemiştim. Hayatımın çoğunu bu sahile yakın bir yerde yaşadım. Biraz akrebe benziyor. Üst kısmı mavi, altı ise beyaz. Renginden dolayı onu beyaz kumların üzerinde fark etmek zor olmadı” dedi.