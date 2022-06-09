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  4. Denizlerin korkulu rüyası ortaya çıktı! Uzmanlar uyardı: Temas ederseniz...

Denizlerin korkulu rüyası ortaya çıktı! Uzmanlar uyardı: Temas ederseniz...

09.06.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Marmara Denizi'nde sıkça rastlanan pusula denizanaları bu kez de Yalova açıklarında görüntülendi. Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, zehirli pusula denizanaları ile ilgili vatandaşları uyardı. Müdürlükten yapılan uyarıda, "Gerek kıyıda gerek denizde görüldüğünde temas edilmemelidir." ifadelerine yer verildi.

Denizlerin korkulu rüyası ortaya çıktı! Uzmanlar uyardı: Temas ederseniz...

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi’nde görülmeye başlanan pusula denizanası konusunda vatandaşlar uyarıldı.

YALOVA'DA GÖZLEMLENDİ

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, genellikle sıcak iklimlerde görülen ancak son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi’nde de rastlanan pusula deniz anasının Altınova, Çınarcık, Esenköy sahillerinde de gözlemlendiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı ve kahverengi tonlarında uzun dokunaçları olan denizanasıyla temas halinde ise tatlı su kullanılmamalı, amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerilmektedir. Pusula Deniz anası kahverengi kırmızı tonlarında bir deniz anası türüdür. Uzun kolları mevcut, bu kollarında kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için bulunan salgıları vardır. Bu salgıya temas ettiğimizde içerisinde kapsüller patlamak suretiyle deride lezyonlara sebep olmaktadır. Kızarıklık, kaşıntı, yanma olabilmektedir. Denize girmeye engel bir durum oluşturmamakla birlikte özellikle alerjisi olan kişilerin denize girerken dikkat etmeleri gerekmedir. Gerek kıyıda gerek denizde görüldüğünde temas edilmemelidir."

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Yalova
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