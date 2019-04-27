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Denizli 33. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 17:05 | Son Güncelleme

Denizli 33. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali başladı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 33. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivalin açılışı dolayısıyla 6'sı yurt dışından olmak üzere 20 tiyatro grubunun katılımıyla Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Buradaki törenin ardından Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte makyajları ve kostümleri ile dikkat çeken tiyatrocular şarkı söyleyip dans etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, bu yıl 33'üncüsünü düzenledikleri Uluslararası Amatör Tiyatro Festivaline katılan 6'sı yabancı 20 tiyatro ekibinin 3 Mayıs'a kadar 8 gösteri ve 33 oyunu sahneye koyacağını belirtti.

Ünlü sanatçıların atölye çalışmalarında tecrübe ve birikimlerini tiyatroseverlerle paylaşacağı festivalde, oyuncular kent merkezinin yanı sıra Sarayköy ve Çivril ilçelerinde de 4 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

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