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Denizli 5.5 büyüklüğünde deprem (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:29 | Son Güncelleme

VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA Denizli Vali Yardımcısı Turan Atlamaz deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını biliyoruz.

VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Denizli Vali Yardımcısı Turan Atlamaz deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını biliyoruz. Kırsaldaki araştırmalarımız da sürüyor. Sarsıntıyı biz de bizzat yaşadık. Biraz uzun sürdü. Ardından 2 artçı oldu. Ardından halk panikle dışarı çıktı" dedi. Geçmişte Denizli'nin deprem yapamış bir kent olduğunu belirten Atlamaz, uzmanların bu küçük depremlerin büyük bir depreme oranla iyi olduğunu belirttiklerini hatırlattı.
YEŞİLDERE VE UÇARI MAHALLELERİNDE HASAR VAR
Deprem sırasında Acıpayam'ın kırsal Yeşildere, Uçarı ve Yeniköy mahallerinde bazı evlerde hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre bu mahallelerde herhangi bir can kaybı ve yaralanmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Öte yandan Denizli'de deprem sırasında 1'inci kattan atlayıp yaralanan kadının Feride Ordu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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- 1'inci kattan atlayıp yaralanan Feride Ordu
- Panik yaşayan vatandaştan görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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