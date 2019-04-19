DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı, 5'i yurt dışından olmak üzere 27 halk ozanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda yapılan etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından aşıklar kendilerini tanıttı.

5'i yurt dışından 27 ozanın katıldığı etkinlik, vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Gecede, halk ozanları atışma, koçaklama, doğaçlama şiir, doğaçlama türkü, sözlü ve sazlı güzelleme ve taşlama dallarından örnekler sundu.

Azerbaycan, Doğu Türkistan, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan katılan aşıklar, sazlarıyla yörelerine ait türküler seslendirdi.

Vatandaşlar, program sonunda hep birlikte "Ölürüm Türkiyem" parçasını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu yıl 8'incisi düzenlenen Denizli 8. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'na katılan halk ozanlarına teşekkür ederek, "Aşıkların sözlerinin üzerine başka söze gerek yok. Hep beraber burada duygu yoğunluğu yaşadık. Aşıklarımıza teşekkür ediyorum. Değerlerimize, özümüze sahip çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zolan, etkinlikte halk ozanlarına plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

