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Denizli AK Parti'de temayül yoklaması için 20 bilgisayar kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 15:46 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de AK Parti İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerde belediye başkanı olmak için başvuran aday adayları için temayül yoklaması yaptı.

Denizli AK Parti'de temayül yoklaması için 20 bilgisayar kuruldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de AK Parti İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerde belediye başkanı olmak için başvuran aday adayları için temayül yoklaması yaptı. Parti delegeleri, kurulan 20 bilgisayarda oylarını kullandı.
AK Parti Denizli İl Başkanlığı, 1'i Büyükşehir, 60'ı ise ilçe belediye başkanlığı için başvuran aday adayları için temayül yoklaması yaptı. Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'ndaki temayül yoklamasına AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile çok sayıda partili katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, dijital ortamda temayül yoklamasının kağıt israfının önüne geçtiğini belirterek, "81 ilde ilk defa yeni bir sistemle temayül yoklaması yapıyoruz. Modern bir sistem. Hızlı bir şekilde oy verme işleminin yapılmasını hedefledik. 3 ton kağıt israfını da önlenmiş olduk" dedi.

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