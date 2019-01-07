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Denizli-Antalya kara yolunda kar ve sis etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 22:03 | Son Güncelleme

Cankurtaran mevkisinde ulaşım kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli-Antalya kara yolunda etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Cankurtaran mevkisinde akşam başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Sürücüler, kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Kara yolları ekipleri ise güzergahta karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor, zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Zincirsiz trafiğe çıkan ve yolda mahsur kalan otomobil sürücülerinin yardımına seyyar zincir satan kişiler yetişti.

Tır sürücüsü Fahri Kısa, buzlanma nedeniyle yolda kaldığını söyledi.

Burdur'un Tefenli ilçesine giden ve zinciri koptuğu için yolda kalan kamyonun sürücüsü Ahmet Tan da yolun durumunun kötü olduğunu ve araçların çıkmadığını belirtti.

Seyyar satıcı Doğan Karakurt ise bölgede yoğun kar yağışının olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımla yolda kalanlara zincir satıyoruz, ekmeğimizin peşindeyiz. Şu ana kadar 35 kişiye zincir sattım." dedi.

Otomobil sürücüsü Güven Tan da zincir taktıktan sonra yola devam edebileceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli-Antalya kara yolu kar sis ulaşım

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