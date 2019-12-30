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  4. Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkili oldu

Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 13:14 | Son Güncelleme

Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkili oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yoğun kar yağışı, kenti Antalya'ya bağlayan Cankurtaran mevkisinde etkili oluyor.

Şehrin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Çameli ve Kale ilçeleri, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu, Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan Cankurtaran mevkisinde de Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri sıklaştırdı.

Sürücü Mehmet Malgaz, kar yağışının Cankurtaran'da etkili olduğunu söyledi.

Ulaşımda zaman zaman aksaklıkların yaşandığını dile getiren Malgaz, "Şoförlerimizin zincir ve kar lastikleriyle yola çıkması gerekiyor. Çünkü öncelik can güvenliğimiz." dedi.

Karayolları görevlisi Hasan Akbulut da bölgede kar yağışı ile birlikte gece 02.30'da çalışmalara başladıklarını belirterek, "Şu an yollar açık, hiçbir sıkıntı yok, çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kar Karayolu kürüme

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