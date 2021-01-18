HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

18.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Denizli-Antalya Karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Denizli'de bu sabah başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Denizli-Antalya Karayolu'nun Cankurtaran mevkisinde yol, ulaşıma kapandı.

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Denizli istikametinden Antalya ve Muğla yönüne giden sürücülere geçiş izni verilmedi. Kar lastiği ya da zinciri olmayan bazı araçlar yolda kaldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

302722d0522327719c9467bf5edfde00

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?
Deprem nasıl oluşur? Kaç çeşit deprem dalgası var?Deprem nasıl oluşur? Kaç çeşit deprem dalgası var?

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Kadıköy'de yaşlı kadına bakıcı şiddeti! Görüntüler dehşete düşürdü

Kadıköy'de yaşlı kadına bakıcı şiddeti!

PTT personel alımı 2021 son durum... PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak? PTT başvuru şartları ve evrakları neler?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

2021’de kaç gün tatil var? Bu yıl bayram tatili kaç gün? 2021 kaç gün resmi tatil? 2021 resmi tatil günleri ne zaman?

2021 yılında kaç gün resmi tatil olacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.