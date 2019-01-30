HABER

Denizli-Antalya karayolunda kar esareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:26 | Son Güncelleme

Denizli’de aniden bastıran kar yağışı sonrası Denizli-Antalya karayolu zaman zaman kapanma noktasına gelirken karayolları ve trafik ekipleri yolun açık kalması için adeta zamanla yarıştı.

Denizli’de aniden bastıran kar yağışı sonrası Denizli-Antalya karayolu zaman zaman kapanma noktasına gelirken karayolları ve trafik ekipleri yolun açık kalması için adeta zamanla yarıştı. Kar esaretinin yaşandığı karayolunun yaklaşık 20 kilometrelik bir kısmında sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüşünce birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Denizli-Antalya karayolu, Cankurtaran rampasından başlayarak Tavas makası diye adlandırılan bölgeye kadar adeta kar esareti yaşandı. Yolun yaklaşık 20 kilometrelik bir kısmında kar kalınlığı yer yer 7-8 santimetreye kadar ulaşırken, karayolları ekipleri beraberindeki trafik polisleri ile birlikte yolu çift taraflı trafiğe açık tutmak için adeta zamanla yarıştı. Kar küreme araçları ve iş makineleri yaklaşık 1 buçuk saat boyunca yolun geliş ve gidiş istikametinde adeta mekik dokudu. Ekipler yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarını arttırarak yolun kapanmasının önüne geçti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yolda trafik ekipleri kar yağışının şiddetini iyice arttırdığı anlarda kar lastiği ve zinciri olmayan bazı araçlara izin vermedi. Bunun üzerine bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek zincir takmaya çalıştı.
Trafik polisleri sürekli devriye gezerek yolda kalan araç olup olmadığını kontrol etti. Ekipler bölgedeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

PARTNERMetrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'Metrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'
Dakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kazaDakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kaza
Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştıYeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da feci kaza! Dakikalarca sıkıştığı araçtan kurtarılmayı bekledi!

Dakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kaza

Yeni dönem resmen başlıyor! Sinema kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.