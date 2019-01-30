Denizli-Antalya karayolunda kar esareti

Denizli’de aniden bastıran kar yağışı sonrası Denizli-Antalya karayolu zaman zaman kapanma noktasına gelirken karayolları ve trafik ekipleri yolun açık kalması için adeta zamanla yarıştı. Kar esaretinin yaşandığı karayolunun yaklaşık 20 kilometrelik bir kısmında sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüşünce birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Denizli-Antalya karayolu, Cankurtaran rampasından başlayarak Tavas makası diye adlandırılan bölgeye kadar adeta kar esareti yaşandı. Yolun yaklaşık 20 kilometrelik bir kısmında kar kalınlığı yer yer 7-8 santimetreye kadar ulaşırken, karayolları ekipleri beraberindeki trafik polisleri ile birlikte yolu çift taraflı trafiğe açık tutmak için adeta zamanla yarıştı. Kar küreme araçları ve iş makineleri yaklaşık 1 buçuk saat boyunca yolun geliş ve gidiş istikametinde adeta mekik dokudu. Ekipler yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarını arttırarak yolun kapanmasının önüne geçti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yolda trafik ekipleri kar yağışının şiddetini iyice arttırdığı anlarda kar lastiği ve zinciri olmayan bazı araçlara izin vermedi. Bunun üzerine bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek zincir takmaya çalıştı.

Trafik polisleri sürekli devriye gezerek yolda kalan araç olup olmadığını kontrol etti. Ekipler bölgedeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

