Denizli- Antalya Karayolu'nda sis ve kar ulaşımı aksattı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de aşırı sis ve kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Denizli-Antalya Karayolu'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı yolda, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yaptı.

Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkisi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis etkili oldu. Karayolunun belirli noktalarında önlemler alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yolda zaman zaman zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Çalışmalar sırasında Karayolları'na ait 2 tuzlama aracında kısa süreli arıza meydana geldi. Ekipler araçları tamir etmek için yoğun çaba sarf etti.

Sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü, kar yağışı nedeniyle de buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıda araç yolda kalırken, bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek karın şiddetinin azalmasını bekledi.

Buzlanma nedeniyle yolda kaldığını ifade eden TIR sürücüsü Fahri Kısa, "Karayollarına ait tuzlama araçları çalışmadığı için yolda kaldık. Şu an yoldaki buzun erimesini bekliyoruz. Buz çözülmezse sabaha kadar burada bekleyeceğiz" dedi.

Burdur'un Tefenli ilçesine giden ve zinciri koptuğu için yolda kalan TIR sürücüsü Mustafa Göncü ise, "Maalesef zincirim koptuğu için yolda kaldım. Yolun durumu kötü araçlar çıkmıyor" diye konuştu.

Kar yağışında yola çıkarak zincir satanlarda görüldü.Soğuk havada zincir satarak para kazanmaya çalıştığını söyleyen Doğan Karakurt, "Yoğun bir kar yağışı var. Biz de arkadaşlarımla birlikte yolda kalanlara yardım ediyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Üç beş kuruş kazanırız diye bu soğukta çalışıyoruz. Şuana kadar 35 kişiye zincir sattım" dedi. Otomobilinde zincir bulunmadığı için ilerlemekte güçlük çeken ve zincir alan Güven Tan ise, yolun buzlandığını, otomobilini kontrol etmekte güçlük çektiğini belirterek yolda kaldığını ve taktırdığı zincir ile yoluna devam edeceğini söyledi.